Spotify prépare la synchronisation entre livres audio et livres papier

Spotify travaille sur Page Match, une fonction qui permet aux utilisateurs de livres audio de reprendre leur lecture là où ils l’ont laissée dans le livre papier. L’application scanne la page en cours pour synchroniser automatiquement la position dans le livre audio.

Un scan de page pour la synchronisation

La fonction Page Match apparaît dans le code de la version 9.1.18.282 de l’application Android, comme l’a remarqué Android Authority. Le système exige que l’utilisateur possède à la fois le livre audio sur Spotify et la version papier ou numérique du même ouvrage.

Le système repose sur la reconnaissance optique de caractères (OCR). L’appareil photo capture la page en cours de lecture, identifie les passages textuels et les associe aux horodatages précis du livre audio. Cette mécanique évite les manipulations manuelles d’avance ou de retour en arrière.

La synchronisation fonctionne dans les deux sens. Des extraits de code de l’application indiquent que Spotify affichera le numéro de page correspondant à la position actuelle dans le livre audio. Les lecteurs peuvent ainsi basculer rapidement entre écoute et lecture physique. Spotify décrit la fonction comme capable de « synchroniser votre progression de la page du livre vers le livre audio, et inversement ».

Des limites techniques subsistent

La reconnaissance OCR n’est pas infaillible. Spotify demandera à l’utilisateur de scanner une page voisine si le passage reste non identifié. De plus, les numéros de page varient selon les éditions, ce qui peut générer des complications de correspondance.

Amazon propose Whispersync for Voice qui synchronise les livres audio d’Audible avec les eBooks sur les Kindle. Cette solution n’intègre ni les livres papier ni les eBooks d’autres plateformes. Page Match supprime ces restrictions et facilite la transition entre lecture physique et écoute pendant la conduite, la cuisine ou d’autres activités nécessitant les mains.

Spotify n’a pas encore annoncé officiellement Page Match. La fonction reste en phase bêta dans le code de l’application. Elle sera disponible dans plusieurs pays, dont une grande partie de l’Europe. Est-ce que cela concernera la France ? À voir.