TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Apps Mobiles et Tablettes Spotify dévoile une fonction IA pour résumer les livres audio
Apps Mobiles et Tablettes

Spotify dévoile une fonction IA pour résumer les livres audio

13 Nov. 2025 • 22:40
0

Spotify a dévoilé Recaps, une nouvelle fonctionnalité qui s’attaque à un problème bien connu des amateurs de livres audio : comment reprendre une écoute après une longue pause sans se souvenir de l’intrigue ? La solution est une intelligence artificielle qui génère des résumés à la demande, à la manière d’un « précédemment dans… » pour les série TV.

Spotify Livres Audio Recap

Un marque-page intelligent pour les livres audio

Concrètement, sur les titres compatibles, un bouton « Recap » sera désormais présent. Après avoir écouté entre 15 et 20 minutes d’un livre, l’utilisateur pourra appuyer sur ce bouton pour obtenir un bref résumé de ce qu’il a déjà entendu. Ce résumé sera ensuite mis à jour au fur et à mesure de sa progression. L’objectif, selon Spotify, est simple : « aider les gens à finir les livres qu’ils commencent ».

L’auteur de polars J.H. Markert, qui a pu tester la fonction, la décrit comme « un marque-page audio qui parle », ajoutant que son utilisation l’a « époustouflé ». Le déploiement se fera d’abord sur l’application iOS pour un nombre limité de livres en anglais, avant une extension progressive.

Une utilisation de l’IA sous haute surveillance

Si Spotify met en avant l’intelligence artificielle, l’entreprise se montre extrêmement prudente dans sa communication, cherchant visiblement à rassurer après de récentes polémiques. La plateforme garantit que le contenu des livres audio, que ce soit le texte ou la narration originale, n’est en aucun cas utilisé pour l’entraînement de ses grands modèles de langage (LLM) ou pour la génération de voix. Les résumés ne reproduisent pas la narration et ne remplacent pas l’œuvre originale.

Cette communication très cadrée n’est pas un hasard. Spotify a récemment fait face à des critiques pour sa gestion des contenus musicaux de mauvaise qualité générés par IA qui ont proliféré sur sa plateforme. L’entreprise, qui a par ailleurs un partenariat avec ElevenLabs pour des narrations par IA, a dû mettre en place de nouvelles politiques de détection et de transparence. Avec Recaps, Spotify cherche donc à montrer un visage plus responsable de l’IA.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Spotify Icone Logo Internet

Spotify s’ouvre davantage aux livres audio générés par IA

Spotify Logo Internet

Spotify travaille avec les labels sur des outils d’IA musicaux « responsables »

Spotify Logo Internet

Musiques IA, spam, usurpation : Spotify riposte avec de nouvelles règles

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

godeal black firday

🔥 Black Friday 2025 : licence perpétuelle d’Office 2021 Pro à 30,11 € et Windows 11 Pro à 13,25 €

13 Nov. 2025 • 22:38
0 Promos

Nous sommes en novembre : place au Black Friday ! Les licences logicielles très demandées—dont MS Office et des clés...

Disney Plus Logo

Disney+ va proposer des contenus d’utilisateurs générés par IA

13 Nov. 2025 • 20:43
0 Internet

Disney+ ne se contentera bientôt plus d’être un simple catalogue de films et de séries. Lors d’un appel suivant les...

PSG OM Football Joueurs

Streaming sportif : Google est forcé par l’Arcep de bloquer plus de 300 sites pirates

13 Nov. 2025 • 19:46
0 Internet

Dans une offensive contre le streaming sportif illégal, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et...

Moteur énergie spatiale

Des chercheurs créent un moteur capable de puiser son énergie… dans l’espace profond

13 Nov. 2025 • 19:13
1 Science

Des ingénieurs de l’Université de Californie à Davis ont dévoilé un moteur expérimental d’un genre...

Valve Index

Valve met fin au Valve Index dans la foulée de l’annonce du Steam Frame

13 Nov. 2025 • 18:25
0 Matériel

Valve a officiellement confirmé qu’elle cessait la production du casque Valve Index, son célèbre casque de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’app Apple Store se met à jour avec l’interface Liquid Glass d’iOS 26

L’app Apple Store se met à jour avec l’interface Liquid Glass d’iOS 26

13 Nov. 2025 • 22:22

image de l'article Apple propose un nouveau firmware pour les AirPods Pro 2 et 3

Apple propose un nouveau firmware pour les AirPods Pro 2 et 3

13 Nov. 2025 • 20:47

image de l'article Les abonnés d’Apple TV vont pouvoir regarder gratuitement les matchs de foot (MLS)

Les abonnés d’Apple TV vont pouvoir regarder gratuitement les matchs de foot (MLS)

13 Nov. 2025 • 20:21

image de l'article Apple annonce un programme pour les mini-applications et mini-jeux

Apple annonce un programme pour les mini-applications et mini-jeux

13 Nov. 2025 • 18:46

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site