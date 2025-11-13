Spotify dévoile une fonction IA pour résumer les livres audio

Spotify a dévoilé Recaps, une nouvelle fonctionnalité qui s’attaque à un problème bien connu des amateurs de livres audio : comment reprendre une écoute après une longue pause sans se souvenir de l’intrigue ? La solution est une intelligence artificielle qui génère des résumés à la demande, à la manière d’un « précédemment dans… » pour les série TV.

Un marque-page intelligent pour les livres audio

Concrètement, sur les titres compatibles, un bouton « Recap » sera désormais présent. Après avoir écouté entre 15 et 20 minutes d’un livre, l’utilisateur pourra appuyer sur ce bouton pour obtenir un bref résumé de ce qu’il a déjà entendu. Ce résumé sera ensuite mis à jour au fur et à mesure de sa progression. L’objectif, selon Spotify, est simple : « aider les gens à finir les livres qu’ils commencent ».

L’auteur de polars J.H. Markert, qui a pu tester la fonction, la décrit comme « un marque-page audio qui parle », ajoutant que son utilisation l’a « époustouflé ». Le déploiement se fera d’abord sur l’application iOS pour un nombre limité de livres en anglais, avant une extension progressive.

Une utilisation de l’IA sous haute surveillance

Si Spotify met en avant l’intelligence artificielle, l’entreprise se montre extrêmement prudente dans sa communication, cherchant visiblement à rassurer après de récentes polémiques. La plateforme garantit que le contenu des livres audio, que ce soit le texte ou la narration originale, n’est en aucun cas utilisé pour l’entraînement de ses grands modèles de langage (LLM) ou pour la génération de voix. Les résumés ne reproduisent pas la narration et ne remplacent pas l’œuvre originale.

Cette communication très cadrée n’est pas un hasard. Spotify a récemment fait face à des critiques pour sa gestion des contenus musicaux de mauvaise qualité générés par IA qui ont proliféré sur sa plateforme. L’entreprise, qui a par ailleurs un partenariat avec ElevenLabs pour des narrations par IA, a dû mettre en place de nouvelles politiques de détection et de transparence. Avec Recaps, Spotify cherche donc à montrer un visage plus responsable de l’IA.