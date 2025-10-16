TENDANCES
Spotify travaille avec les labels sur des outils d'IA musicaux « responsables »
Internet

Spotify travaille avec les labels sur des outils d’IA musicaux « responsables »

16 Oct. 2025 • 20:17
Face à la montée en puissance de l’intelligence artificielle générative, Spotify prend les devants en annonçant une collaboration majeure avec les géants de l’industrie musicale, dont Sony Music, Universal Music, Warner Music, Merlin et Believe. L’objectif est de co-développer des outils d’IA « responsables » qui protègent et valorisent les créateurs.

Spotify Logo

Quatre principes pour une IA centrée sur les artistes

Cette initiative repose sur quatre piliers fondamentaux conçus pour garantir que l’innovation profite avant tout aux artistes et auteurs-compositeurs, selon les dires de Spotify. Premièrement, tout développement se fera via des accords préalables avec les ayants droit, rompant avec la culture du « fait accompli » souvent reprochée à la tech.

Ensuite, le choix de participer sera laissé aux artistes qui pourront décider si et comment leurs œuvres sont utilisées par des outils d’IA. Le troisième principe garantit la création de nouvelles sources de revenus et une compensation juste pour l’utilisation des œuvres. Enfin, Spotify assure que ces technologies ne remplaceront pas la créativité humaine, mais serviront à approfondir le lien entre les artistes et leurs fans.

Alors que certaines voix de la tech appellent à l’abolition du droit d’auteur, Spotify prend le contre-pied. La plateforme affirme que les droits des musiciens sont essentiels et que l’industrie musicale doit mener la charge de l’innovation. Sans cette initiative, prévient Spotify, l’IA se développera ailleurs, sans se soucier du consentement ou de la rémunération des créateurs.

Cette prise de position vise à rassurer un secteur souvent ébranlé par les révolutions technologiques et à établir un cadre de confiance pour l’avenir.

Un laboratoire de recherche et des produits en développement

Pour concrétiser ces principes, Spotify a commencé à mettre en place un laboratoire de recherche et une équipe produit dédiés à l’IA générative. Ce travail combinera les efforts internes de recherche et développement avec des partenariats technologiques externes, le tout en consultation étroite avec des artistes, producteurs et auteurs.

L’objectif affiché est de s’assurer que l’avenir de l’innovation musicale se fasse de manière responsable, en plaçant les artistes au centre du processus. En s’appuyant sur sa base de plus de 700 millions d’utilisateurs, Spotify espère ainsi orienter l’IA vers un outil de création de valeur pour l’ensemble de l’écosystème musical.

