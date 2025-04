Spotify dément l’arrivée de publicités sur l’abonnement premium

Spotify a réagi à une rumeur selon laquelle les utilisateurs avec un abonnement premium payant allaient avoir des publicités. Le service de streaming musical assure que c’est une fausse information.

Dans un message sur X (ex-Twitter), Spotify indique :

There is a rumor circulating that Spotify is putting ads into premium music listening. This rumor is false. Premium music listening is and will remain ad-free.

— Spotify (@Spotify) April 8, 2025