YouTube Premium Lite : l’offre moins chère débarque dans de nouveaux pays, mais zappe la France

YouTube Premium Lite est maintenant disponible dans de nouveaux pays, notamment aux États-Unis, mais reste inaccessible dans plusieurs régions, dont en France. Cela vient confirmer une information qui avait fuité il y a peu.

YouTube Premium coûte 12,99€/mois et permet de retirer les publicités sur le service de vidéos. Il y a également d’autres éléments, dont la possibilité de télécharger les vidéos pour les regarder hors ligne, la lecture en arrière-plan ou encore l’accès au service de streaming musical YouTube Music.

Vient maintenant YouTube Premium Lite qui est au prix de 7,99$/mois et qui se focalise uniquement sur le retrait des publicités sur les vidéos. Toutes les vidéos ? Non, les clips musicaux en auront toujours. Mais pour les autres contenus, il n’y a pas de pubs.

YouTube déclare :

Cette expansion intervient alors que YouTube Music et Premium comptent plus de 125 millions d’abonnés, y compris les périodes d’essai dans le monde entier. Depuis le lancement de YouTube Music et Premium, nous nous sommes attachés à offrir à nos abonnés différents moyens de profiter de leurs contenus préférés, et Premium Lite est la dernière étape de cette évolution. YouTube Music et Premium, ainsi que l’expansion de Premium Lite, continuent également à créer des opportunités de revenus supplémentaires pour nos créateurs et nos partenaires.