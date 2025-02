YouTube Premium Lite : l’offre moins chère est en approche

YouTube Premium Lite va être un nouvel abonnement avec l’avantage d’être moins cher que l’offre existante. Selon Bloomberg, l’offre qui retire les publicités sera bientôt disponible.

Actuellement, l’abonnement YouTube Premium coûte 12,99€/mois et permet de retirer les publicités sur le service de vidéos. Il y a également d’autres éléments, dont la possibilité de télécharger les vidéos pour les regarder hors ligne, la lecture en arrière-plan ou encore l’accès au service de streaming musical YouTube Music.

La nouvelle formule YouTube Premium Lite sera moins chère et permettra là aussi de retirer les publicités sur les vidéos… sauf sur les clips musicaux. De plus, les utilisateurs ne devraient pas être en mesure de télécharger les contenus pour les regarder hors ligne, accéder à YouTube Music ou avoir la lecture en arrière-plan. L’idée avec le nouvel abonnement est uniquement de retirer les publicités et rien d’autre.

Le lancement prochain du nouvel abonnement, qui est déjà en test dans certains pays pour 5,99€/mois, se fera aux États-Unis, en Australie, en Allemagne et en Thaïlande. Il n’y aura pas la France, du moins pas au lancement. Mais YouTube compte bien sûr ajouter d’autres pays au fil des mois.

Cette nouvelle formule plus abordable devrait en tout cas satisfaire tous ceux qui veulent retirer les publicités de YouTube et qui ne sont pas intéressés par les autres fonctions de l’abonnement actuel à 12,99€/mois.