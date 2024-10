YouTube Premium Lite : Google poursuit son test… avec des publicités

L’abonnement YouTube Premium Lite est de retour, avec Google qui a décidé de poursuivre son test dans quelques pays. Cette offre moins chère que l’abonnement YouTube Premium inclut toutefois des publicités.

À l’origine, Google a lancé YouTube Premium à 12,99€/mois pour retirer complètement les publicités sur YouTube, regarder les vidéos en tâche de fond, les télécharger pour les visionner hors ligne et avoir un accès au service de streaming musical YouTube Music.

Mais cette offre est jugée un peu trop chère pour certains. C’est là qu’intervient YouTube Premium Lite. Celle-ci retire les publicités… mais en conserve certaines. Google parle de « publicités limitées » qui apparaissent sur les contenus musicaux, les Shorts et au niveau de la recherche.

« Nous testons une version différente de Premium Lite et certains utilisateurs en Australie, en Allemagne et en Thaïlande peuvent voir l’option de s’inscrire », a indiqué YouTube à Android Authority. Un précédent test dans d’autres pays européens avait eu lieu, mais il n’est plus d’actualité depuis un moment maintenant.

Toute la partie pour regarder les vidéos en tâche de fond, les télécharger et l’accès à YouTube Music n’est pas disponible avec l’offre moins chère. Celle-ci se contente de supprimer la plupart des publicités. Aussi, elle est deux fois moins chère que l’offre standard.

Google ne précise pas encore si YouTube Premium Lite arrivera plus tard dans d’autres pays.