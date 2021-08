YouTube Premium Lite retire les publicités pour moins cher

Google teste actuellement YouTube Premium Lite, une nouvelle offre moins chère qui permet toujours de retirer les publicités sur la célèbre plateforme de vidéos en ligne. Son prix est de 6,99€.

YouTube Premium Lite est actuellement en test en Belgique, au Danemark, en Finland, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège et en Suède. L’offre à 6,99€/mois permet de retirer les publicités, mais rien de plus. En comparaison, YouTube Premium (qui existe depuis un moment) permet de retirer les publicités, donne accès à YouTube Music, offre l’écoute en arrière-plan et le téléchargement des vidéos (pour un visionnage sans connexion Internet).

« Dans les pays nordiques et au Benelux (à l’exception de l’Islande), nous testons une nouvelle offre pour donner aux utilisateurs encore plus de choix : Premium Lite coûte 6,99 €/mois (ou l’équivalent local par mois) et comprend des vidéos sans publicité sur YouTube », a déclaré un porte-parole de YouTube à The Verge.

Il n’y a pas encore d’information sur la date de disponibilité de la nouvelle offre pour l’ensemble des utilisateurs dans tous les pays. On soulignera au passage que cela représente 60% de l’offre standard, tout en offrant seulement un quart de ses avantages. YouTube en est bien conscient et explique que c’est en phase expérimentale. La plateforme envisage ainsi de lancer différentes offres à différents prix pour répondre à tous les besoins.