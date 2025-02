Spotify : 675 millions d’utilisateurs et un premier bénéfice net annuel

C’est un véritable cap financier que vient d’atteindre la plateforme Spotify. Le numéro un du streaming musical a en effet publié ses résultats pour le compte du 4ème trimestre 2024, et pour la première fois depuis la création de la société, Spotify a enregistré un bénéfice net sur l’ensemble de l’année écoulée, soit 1,1 milliards d’euros. En 2023, Spotify était toujours déficitaire, de 532 millions d’euros exactement. Le chiffre d’affaires suit la même courbe ascendante et atteint les 15,7 milliards d’euros, en progression de 18% sur un an. Le 4ème trimestre a énormément participé à ces excellents résultats en enregistrant 477 millions d’euros de bénéfices (contre des pertes de 75 millions d’euros sur le Q4 2023).

Évidemment, ces résultats plaqués or signifient que Spotify a su attirer de nouveaux abonnés en 2024. A date, la firme suédoise compte désormais 675 millions d’utilisateurs actifs, soit une progression de 12% sur un an. Le nombre d’abonnés payants progresse pratiquement au même rythme et culmine à 263 millions d’abonnés (+11%). C’est donc le jackpot pour Spotify, au point que les dirigeants du groupe reconnaissent que leurs anticipations étaient bien en deçà de ces chiffres. La concurrence d’Apple Music (second mondial sur le marché du streaming) n’aura donc pas vraiment freiné la course en avant de Spotify, prouvant ainsi au passage que des géants européens pouvaient tout à fait tenir tête aux GAFAM.