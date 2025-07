Spotify grimpe à 276 millions d’abonnés payants, mais déçoit sur les finances

Spotify a dévoilé ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2025, marqués par une croissance de 12 % de ses abonnés payants, atteignant 276 millions d’utilisateurs. Malgré ce dynamisme, les performances financières n’ont pas atteint les prévisions.

Une base d’utilisateurs en expansion

Avec 696 millions d’utilisateurs actifs mensuels, en hausse de 11 % sur un an, Spotify dépasse ses propres attentes en matière d’engagement. « Les gens viennent sur Spotify et y restent. En évoluant constamment, nous créons de plus en plus de valeur pour les près de 700 millions de personnes qui utilisent notre plateforme », a déclaré Daniel Ek, patron et fondateur du service de streaming musical. Il souligne que cette attractivité profite non seulement aux utilisateurs, mais dope également les secteurs de la musique, des podcasts et des livres audio. La plateforme héberge désormais 7 millions de titres de podcasts, 430 000 podcasts vidéo et propose plus de 350 000 livres audio à l’achat.

Le bénéfice d’exploitation s’élève à 406 millions d’euros, en progression de 52,6 %, mais reste en deçà des 539 millions d’euros anticipés. Cette contre-performance s’explique par 116 millions d’euros de charges sociales, une augmentation des dépenses salariales et un changement dans la répartition des revenus. Spotify précise que les charges sociales ont dépassé les prévisions de 98 millions d’euros en raison de la hausse du cours de son action. Le chiffre d’affaires, quant à lui, progresse de 10,1 % à 4,19 milliards d’euros, reflétant une croissance solide mais perfectible.

Perspectives optimistes pour le trimestre en cours

Pour le troisième trimestre de 2025, Spotify table sur un chiffre d’affaires de 4,2 milliards d’euros, contre 4 milliards un an plus tôt, avec 281 millions d’abonnés payants et 710 millions d’utilisateurs actifs mensuels. L’entreprise vise une marge brute de 31,1 % et un bénéfice d’exploitation de 485 millions d’euros. Ces objectifs témoignent de l’ambition de Spotify de consolider sa position de leader du streaming, tout en diversifiant son offre avec des podcasts et des livres audio pour séduire un public toujours plus large.