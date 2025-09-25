Musiques IA, spam, usurpation : Spotify riposte avec de nouvelles règles

Face à la prolifération de la musique générée par intelligence artificielle qui submerge sa plateforme, Spotify a annoncé de nouvelles mesures. Celles-ci visent à lutter contre le spam, l’usurpation d’identité et à garantir la transparence sur l’utilisation de l’IA, afin de protéger les artistes et la confiance des utilisateurs.

Vers une transparence obligatoire sur l’IA

L’émergence d’outils comme Suno et Udio a facilité la création massive de musique par IA, soulevant des questions sur ce qui constitue une œuvre « réelle ». L’objectif de Spotify est double : d’une part, protéger les créateurs authentiques contre le spam et la tromperie, et d’autre part, permettre aux artistes qui le souhaitent d’utiliser l’IA comme un outil de création.

Pour répondre au besoin de clarté, Spotify collabore avec l’organisation de normalisation musicale DDEX pour développer une nouvelle norme de métadonnées. Celle-ci exigera de divulguer si l’IA a été utilisée à n’importe quelle étape de la création, que ce soit pour générer des sons, des voix, des instruments ou comme assistant lors du mixage et du mastering. 15 labels et distributeurs de musique se sont déjà engagés à adopter cette future norme, bien qu’aucun calendrier précis n’ait été communiqué pour son déploiement.

Lutte renforcée contre le spam et l’usurpation

La plateforme renforce également sa réponse face à l’usurpation d’identité. Est désormais clairement ciblée l’utilisation de la voix d’un autre artiste, qu’elle soit réelle ou simulée, sans son autorisation. Cela inclut les clones de voix par IA, les deepfakes et toute autre forme d’imitation vocale.

De plus, un filtre anti-spam sera déployé au cours des prochaines semaines ou mois. Ce système identifiera les utilisateurs qui tentent de manipuler le système, notamment en publiant des pistes d’à peine plus de 30 secondes pour générer des revenus ou en mettant en ligne la même piste de manière répétée avec de légères variations. Spotify précise avoir déjà supprimé 75 millions de musiques représentant du spam au cours des 12 derniers mois.

Une mise au point sur les rumeurs de playlists

Enfin, l’entreprise a tenu à démentir formellement les rumeurs selon lesquelles elle ajouterait de la musique générée par IA à ses propres playlists afin d’éviter de payer des redevances aux artistes. Spotify a qualifié ces allégations de « catégoriquement et absolument fausses », ajoutant qu’elle ne crée aucune musique elle-même. La totalité de son catalogue provient de tiers détenteurs de licences.