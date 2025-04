Spotify est de retour après une grosse panne mondiale

Spotify a connu une grosse panne mondiale ce 16 avril 2025, mais le service de streaming est en train de revenir. Plusieurs utilisateurs sont de nouveau en mesure d’écouter la musique.

Spotify avait d’abord réagi à la panne en indiquant : « Nous sommes conscients de certains problèmes en ce moment et nous sommes en train de les vérifier ! ». Le service de streaming a ensuite assuré que ce n’était pas lié à un piratage. « Nous sommes au courant de la panne et nous nous efforçons de la résoudre dès que possible. Les informations selon lesquelles il s’agirait d’un piratage sont fausses ».

La panne a touché l’ensemble des supports, que ce soit l’application iOS, l’application iOS, l’application sur ordinateur ou encore la version Web. Les utilisateurs ont eu le droit à un écran noir : ils n’étaient pas en mesure de lancer la lecture d’une musique ou d’un album. Certains ont pu contourner l’écran noir et jouer les musiques téléchargées en local. Mais à part ça, l’accès était complément bloqué.

La situation s’améliore maintenant et il y a un retour progressif à la normale. Certaines personnes peuvent dès maintenant écouter les musiques sur Spotify. D’autres sont toujours bloquées, mais elles pourront retrouver un usage normal dans quelques minutes, le temps que le correctif soit en place pour l’ensemble des utilisateurs.

Spotify ne dit pas pourquoi il y a eu une telle panne mondiale qui a duré quelques heures.