PlayStation ferme Bluepoint Games, le studio derrière plusieurs remakes

Sony annonce fermer Bluepoint Games, le studio racheté il y a cinq ans qui est spécialisé dans les remakes de jeux vidéo sur PlayStation et d’autres supports. Cela entraîne la suppression d’environ 70 emplois. La fermeture officielle interviendra le mois prochain, comme l’a annoncé un porte-parole de Sony auprès de Bloomberg.

Sony met un terme à Bluepoint Games

Fondé en 2006 à Austin au Texas, le studio Bluepoint Games s’était imposé comme la référence chez PlayStation pour faire des remakes d’anciens jeux : Uncharted, Shadow of the Colossus ou encore Demon’s Souls en 2020, titre de lancement marquant de la PlayStation 5. C’est précisément ce succès qui avait convaincu Sony de racheter le studio en 2021. Bluepoint Games avait ensuite co-développé God of War Ragnarök en 2022.

Après ce projet, le studio s’était attelé à un jeu God of War live-service, c’est-à-dire un jeu à contenu évolutif avec monétisation une continue. Ce titre a finalement été annulé en janvier 2025. PlayStation avait alors indiqué chercher avec Bluepoint Games la direction de son prochain projet… une direction qui n’aura jamais été trouvée. En cinq ans sous le pavillon Sony, le studio n’aura donc pas sorti un seul jeu signé de son propre nom.

« Bluepoint Games est une équipe incroyablement talentueuse dont l’expertise technique a permis d’offrir des expériences exceptionnelles à la communauté PlayStation », a déclaré le porte-parole. « Nous les remercions pour leur passion, leur créativité et leur savoir-faire ». Il ajoute que la décision a été prise « à la suite d’un récent examen des activités ».