PlayStation : Sony rachète le studio Bluepoint Games

Sony annonce l’acquisition de Bluepoint Games, qui rejoint ainsi la famille des PlayStation Studios. Ce studio est spécialisé dans le portage des jeux, ainsi que dans la remasterisation. Il compte notamment God of War Collection , Metal Gear Solid: HD Collection, PlayStation All-Stars Battle Royale, Uncharted: The Nathan Drake Collection, Shadow of the Colossus ou encore Demon’s Souls Remake sur PS5.

Sony acquiert Bluepoint Games

« Bluepoint Games a su se forger un nom en créant les remastérisations et remakes les plus aboutis du secteur », explique Hermen Hulst, responsable des PlayStation Studios chez Sony. « À chacun de ses projets, Bluepoint a mis la barre encore plus haut sur les plans des graphismes et du gameplay, et l’expertise du studio dans le domaine de la création de mondes et de personnages sera un énorme plus pour les prochains projets de PlayStation Studios », ajoute le responsable.

Bluepoint Games a vu le jour en 2006 et est implanté à Austin au Texas. Le studio compte à ce jour près de 70 créateurs. « Même si notre studio s’est agrandi au cours de ces 15 dernières années, nos objectifs n’ont pas changé : créer des jeux d’une qualité optimale en y prenant plaisir », déclare Marco Thrush, président de Bluepoint Games. Il ajoute que rejoindre Sony « va permettre à notre studio d’aller encore plus loin et de créer des expériences toujours plus percutantes pour la communauté PlayStation ».

Il n’y a pas d’information concernant le montant du rachat de Bluepoint Games par Sony.