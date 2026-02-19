TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Culture Geek Toy Story 5 : la bande-annonce confronte les jouets à la technologie
Culture Geek

Toy Story 5 : la bande-annonce confronte les jouets à la technologie

2 min.
19 Fév. 2026 • 19:06
1

Disney et Pixar ont mis en ligne la bande-annonce pour Toy Story 5. C’est l’occasion de retrouver Woody, Buzz L’Éclair, Jessie et les autres jouets. La tech s’invite également à la fête.

Toy Story 5 Jessie Buzz Woody

La bande-annonce pour Toy Story 5

Buzz L’Eclair, Woody (qui a maintenant une calvitie), Jessie et tous leurs compagnons jouets voient leur vocation remise en question lorsqu’ils se retrouvent confrontés à Lilypad, une tablette façon iPad en forme de grenouille dotée des dernières technologies de pointe. Celle-ci arrive avec des idées bien arrêtées sur ce qu’il convient de faire pour le bonheur de la jeune Bonnie. Ses moments de détente resteront-ils les mêmes ?

Le film soulève une question bien trop familière. Quel est le rôle d’un jouet à une époque où l’enfance est de plus en plus dominée par les écrans ? Face à l’enjeu que représente l’existence des jouets traditionnels face aux appareils technologiques du monde d’aujourd’hui, personnages familiers comme nouveaux héros ne vont avoir d’autre solution que de se serrer les coudes.

Le casting vocal anglais et français est de retour. En français, c’est Jean-Philippe Puymartin qui assure la voix de Woody. Richard Darbois est bien là pour Buzz Buzz L’Éclair, tout comme Barbara Tissier pour Jessie.

Toy Story 5 sortira au cinéma le 17 juin 2025. Il faut savoir que les précédents films ont été des cartons au box-office, tout particulièrement Toy Story 3 et Toy Story 4 qui ont chacun dépassé le milliard de dollars.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Super Mario Galaxy Geekeries

Super Mario Galaxy le film : un Nintendo Direct annoncé pour la bande-annonce

Super Mario Galaxy Le Film Geekeries

Super Mario Galaxy le film : voici la bande-annonce

Super Mario Galaxy Le Film Mario Luigi Yoshi Toad Geekeries

Super Mario Galaxy le film : nouvelle bande-annonce dévoilant Yoshi et d’autres personnages

Superman David Corenswet Geekeries

Superman : la nouvelle bande-annonce en dévoile bien plus

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Sony Bluepoint Games

PlayStation ferme Bluepoint Games, le studio derrière plusieurs remakes

19 Fév. 2026 • 20:20
0 Jeux vidéo

Sony annonce fermer Bluepoint Games, le studio racheté il y a cinq ans qui est spécialisé dans les remakes de jeux vidéo sur...

Facepalm

Le blocage de Telegram par la Russie… pénaliserait les forces russes en Ukraine

19 Fév. 2026 • 20:13
0 Internet

La décision des autorités russes de restreindre l’accès à Telegram sur leur territoire pourrait produire l’effet...

Gemini 3.1 Pro

Gemini 3.1 Pro est disponible : Google améliore encore son IA

19 Fév. 2026 • 18:21
0 Internet

Google propose aujourd’hui Gemini 3.1 Pro, une version améliorée de son intelligence artificielle. C’est la mise à jour...

HotD saison 3

House of the Dragon saison 3 : un premier trailer plein de fureur

19 Fév. 2026 • 17:46
0 Geekeries

HBO a dévoilé les premières images de la saison 3 de House of the Dragon, et le ton est sans équivoque : la guerre civile des...

Drapeaux Etats-Unis

Freedom.gov : les États-Unis préparent un VPN pour les Européens et contourner la censure

19 Fév. 2026 • 17:04
1 Internet

Le département d’État des États-Unis développe un portail hébergé sur freedom.gov pour permettre aux...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Comet, le navigateur IA de Perplexity, arrive bientôt sur iPhone

Comet, le navigateur IA de Perplexity, arrive bientôt sur iPhone

19 Feb. 2026 • 19:30

image de l'article Rivian lance une app Apple Watch pour ses véhicules électriques (sortie App Store)

Rivian lance une app Apple Watch pour ses véhicules électriques (sortie App Store)

19 Feb. 2026 • 18:05

image de l'article Traqués (Apple TV), la série française accusée de plagiat, a une nouvelle date de sortie

Traqués (Apple TV), la série française accusée de plagiat, a une nouvelle date de sortie

19 Feb. 2026 • 17:29

image de l'article Une plainte cible Apple pour la gestion des contenus pédopornographiques sur iCloud

Une plainte cible Apple pour la gestion des contenus pédopornographiques sur iCloud

19 Feb. 2026 • 17:13

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site