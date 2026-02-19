Toy Story 5 : la bande-annonce confronte les jouets à la technologie

Disney et Pixar ont mis en ligne la bande-annonce pour Toy Story 5. C’est l’occasion de retrouver Woody, Buzz L’Éclair, Jessie et les autres jouets. La tech s’invite également à la fête.

La bande-annonce pour Toy Story 5

Buzz L’Eclair, Woody (qui a maintenant une calvitie), Jessie et tous leurs compagnons jouets voient leur vocation remise en question lorsqu’ils se retrouvent confrontés à Lilypad, une tablette façon iPad en forme de grenouille dotée des dernières technologies de pointe. Celle-ci arrive avec des idées bien arrêtées sur ce qu’il convient de faire pour le bonheur de la jeune Bonnie. Ses moments de détente resteront-ils les mêmes ?

Le film soulève une question bien trop familière. Quel est le rôle d’un jouet à une époque où l’enfance est de plus en plus dominée par les écrans ? Face à l’enjeu que représente l’existence des jouets traditionnels face aux appareils technologiques du monde d’aujourd’hui, personnages familiers comme nouveaux héros ne vont avoir d’autre solution que de se serrer les coudes.

Le casting vocal anglais et français est de retour. En français, c’est Jean-Philippe Puymartin qui assure la voix de Woody. Richard Darbois est bien là pour Buzz Buzz L’Éclair, tout comme Barbara Tissier pour Jessie.

Toy Story 5 sortira au cinéma le 17 juin 2025. Il faut savoir que les précédents films ont été des cartons au box-office, tout particulièrement Toy Story 3 et Toy Story 4 qui ont chacun dépassé le milliard de dollars.