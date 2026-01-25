Super Mario Galaxy le film : nouvelle bande-annonce dévoilant Yoshi et d’autres personnages

Nintendo et Illumination ont diffusé une nouvelle bande-annonce pour Super Mario Galaxy le film lors d’un Nintendo Direct spécialement dédié au futur film d’animation. Présenté par Shigeru Miyamoto, le créateur de la franchise, ce trailer confirme l’arrivée de personnages emblématiques, dont Yoshi.

Yoshi débarque dans Super Mario Galaxy le film

La séquence d’ouverture prolonge une scène de la première bande-annonce, montrant Mario et Luigi traversant le désert à moto. Leur destination parlera immédiatement aux joueurs de Super Mario Odyssey : une pyramide inversée située dans le Pays des Sables. Les deux frères ont pour mission de déboucher un tuyau obstrué. Après s’être équipés de fleurs de feu pour gagner en puissance, ils plongent dans l’obscurité accompagnés de la célèbre musique souterraine de la saga.

La source du blocage se révèle être Yoshi. Contrairement à l’ennemi redoutable que les frères s’attendaient à affronter, le petit dinosaure apparaît initialement effrayé par Mario et Luigi. Cependant, les plans suivants confirment qu’il intègre rapidement la bande. Son apparition était prévisible pour ceux ayant vu la scène post-générique du précédent film Super Mario Bros, où un œuf vert commençait à éclore.

Fait notable, cette bande-annonce donne un premier aperçu de la voix du personnage. Yoshi est capable de marmonner quelques mots en plus de prononcer son propre nom. La fin de la vidéo réserve une surprise de taille : on y voit le dinosaure brandissant une arme similaire au Super Scope de la Super Nintendo, aux côtés de Toad portant Babé Luigi et Babé Mario, face à un T-Rex tout droit sorti de Super Mario Odyssey.

D’autres personnages sont présents

Le trailer comprend également des clins d’œil aux jeux vidéo à travers un montage dynamique. Mario et Peach infiltrent une zone remplie de lave évoquant un niveau du château de Bowser. Une autre séquence met en scène un Toad avalé par un énorme Cheep Cheep, sauvé in extremis par Luigi portant le classique costume de grenouille.

De nouveaux personnages font aussi leur apparition, dont Birdo montrée en train de tirer des œufs sur Peach, qui se protège avec son ombrelle. Les fans les plus observateurs reconnaîtront également Mouser, un rongeur issu de Super Mario Bros 2, visible brièvement, ainsi que Lakitu projetant des projectiles sur le trio de héros.

Il y a toute une galaxie qui attend d'être explorée.

Super Mario Galaxy Le Film, le 1er avril uniquement au cinéma. pic.twitter.com/MGkpocNzLf — Nintendo France (@NintendoFrance) January 25, 2026

Côté production, le travail sur la bande-son se poursuit activement. Les thèmes musicaux des jeux Super Mario Galaxy sont actuellement réenregistrés pour le film par un orchestre de 70 musiciens.

Super Mario Galaxy le film sortira au cinéma le 1er avril 2026.