TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo PlayStation Plus : les jeux ajoutés en septembre 2025
Jeux vidéo

PlayStation Plus : les jeux ajoutés en septembre 2025

27 Août. 2025 • 18:00
0

Sony dévoile aujourd’hui la liste des jeux qui vont être ajoutés sur le PlayStation Plus au mois de septembre. On retrouve trois titres, comme ce fut le cas pour le mois d’août.

PlayStation Plus Logo

Jeux du PlayStation Plus Essential pour septembre 2025

En premier jeu offert avec le PlayStation Plus, on retrouve Psychonauts 2 (PS4). Entre missions loufoques et complots mystérieux, Psychonauts 2 est un jeu de plateforme-aventure au style cinématographique offrant une ribambelle de pouvoirs psychiques à personnaliser. C’est une avalanche de danger, de suspens et de rire.

Le deuxième jeu est Stardew Valley (PS4). Vous venez d’hériter de la vieille ferme de votre grand-père. Armé de vieux outils et de quelques pièces, vous voilà prêt à démarrer une nouvelle vie. Arriverez-vous à transformer ce lopin de terre à l’abandon en terre prospère ? Ce ne sera pas une mince affaire. Depuis l’arrivée de l’entreprise Joja Corporation, tout a changé. Le centre communautaire, auparavant le cœur du village, est désormais en ruine.

Enfin, le troisième titre est Viewfinder (PS4, PS5). Défiez la perception, redéfinissez la réalité et remodelez le monde qui vous entoure avec un appareil photo instantané. Découvrez le monde avec un nouveau regard dans cette aventure de réflexion à la première personne unique. Transformez de nombreux environnements éblouissants grâce à votre appareil photo afin de résoudre toute une variété d’énigmes.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

PlayStation Plus Logo Jeux vidéo

PlayStation Plus : les jeux ajoutés en juin 2025

Diablo IV 1 Jeux vidéo

PlayStation Plus : les jeux ajoutés en juillet 2025

Battlefield V Officiel 2 Jeux vidéo

PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en mai 2025

PlayStation Plus Logo Jeux vidéo

PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en mars 2025

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Windows 11 Logo PC Portable

Windows 11 : l’audio en Bluetooth s’améliore pour les jeux et les appels

27 Août. 2025 • 20:51
0 Actu OS

Microsoft répond aux critiques concernant la mauvaise qualité audio des casques Bluetooth en intégrant une nouvelle...

Spot

Boston Dynamics : le robot Spot parvient à effectuer sept salto arrière successifs

27 Août. 2025 • 19:33
0 Science

Spot exécute sept salto arrière successifs grâce à l’apprentissage par renforcement Boston Dynamics vient de frapper fort...

Xbox Game Pass

Les Game Pass Core et Standard vont récupérer le Xbox Cloud Gaming !

27 Août. 2025 • 19:19
0 Jeux vidéo

Le Game Pass évolue, et cette fois, ce n’est pas pour des augmentations tarifaires : les membres du programme Xbox Insider voient en effet...

Nothing Phone 3 Fausses Photos

Nothing épinglé pour publicité trompeuse avec les photos de son Phone 3

27 Août. 2025 • 19:07
0 Mobiles / Tablettes

Nothing a été pris la main dans le sac après avoir présenté des images de professionnels comme des photos prises avec...

K2000 1

La série K2000 pourrait être adaptée sur grand écran par les créateurs de Cobra Kai

27 Août. 2025 • 16:34
0 Geekeries

Les créateurs de Cobra Kai relancent K2000 sur grand écran Si l’on en croit le souvent bien renseigné The Hollywood Reporter,...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple bloque l’application iTorrent sur AltStore PAL en Europe

Apple bloque l’application iTorrent sur AltStore PAL en Europe

27 Aug. 2025 • 20:04

image de l'article All of You : Apple TV+ dévoile la bande-annonce de son nouveau film

All of You : Apple TV+ dévoile la bande-annonce de son nouveau film

27 Aug. 2025 • 18:41

image de l'article Hitman World of Assassination est disponible sur iPhone et iPad… mais la France doit attendre

Hitman World of Assassination est disponible sur iPhone et iPad… mais la France doit attendre

27 Aug. 2025 • 17:50

image de l'article Les radios d’Apple Music débarquent sur TuneIn pour séduire de nouveaux abonnés

Les radios d’Apple Music débarquent sur TuneIn pour séduire de nouveaux abonnés

27 Aug. 2025 • 16:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site