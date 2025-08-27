PlayStation Plus : les jeux ajoutés en septembre 2025

Sony dévoile aujourd’hui la liste des jeux qui vont être ajoutés sur le PlayStation Plus au mois de septembre. On retrouve trois titres, comme ce fut le cas pour le mois d’août.

Jeux du PlayStation Plus Essential pour septembre 2025

En premier jeu offert avec le PlayStation Plus, on retrouve Psychonauts 2 (PS4). Entre missions loufoques et complots mystérieux, Psychonauts 2 est un jeu de plateforme-aventure au style cinématographique offrant une ribambelle de pouvoirs psychiques à personnaliser. C’est une avalanche de danger, de suspens et de rire.

Le deuxième jeu est Stardew Valley (PS4). Vous venez d’hériter de la vieille ferme de votre grand-père. Armé de vieux outils et de quelques pièces, vous voilà prêt à démarrer une nouvelle vie. Arriverez-vous à transformer ce lopin de terre à l’abandon en terre prospère ? Ce ne sera pas une mince affaire. Depuis l’arrivée de l’entreprise Joja Corporation, tout a changé. Le centre communautaire, auparavant le cœur du village, est désormais en ruine.

Enfin, le troisième titre est Viewfinder (PS4, PS5). Défiez la perception, redéfinissez la réalité et remodelez le monde qui vous entoure avec un appareil photo instantané. Découvrez le monde avec un nouveau regard dans cette aventure de réflexion à la première personne unique. Transformez de nombreux environnements éblouissants grâce à votre appareil photo afin de résoudre toute une variété d’énigmes.