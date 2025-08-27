PlayStation Plus : les jeux ajoutés en septembre 2025

Sony dévoile aujourd’hui la liste des jeux qui vont être ajoutés sur le PlayStation Plus au mois de septembre. On retrouve trois titres, comme ce fut le cas pour le mois d’août.
En premier jeu offert avec le PlayStation Plus, on retrouve Psychonauts 2 (PS4). Entre missions loufoques et complots mystérieux, Psychonauts 2 est un jeu de plateforme-aventure au style cinématographique offrant une ribambelle de pouvoirs psychiques à personnaliser. C’est une avalanche de danger, de suspens et de rire.
Le deuxième jeu est Stardew Valley (PS4). Vous venez d’hériter de la vieille ferme de votre grand-père. Armé de vieux outils et de quelques pièces, vous voilà prêt à démarrer une nouvelle vie. Arriverez-vous à transformer ce lopin de terre à l’abandon en terre prospère ? Ce ne sera pas une mince affaire. Depuis l’arrivée de l’entreprise Joja Corporation, tout a changé. Le centre communautaire, auparavant le cœur du village, est désormais en ruine.
Enfin, le troisième titre est Viewfinder (PS4, PS5). Défiez la perception, redéfinissez la réalité et remodelez le monde qui vous entoure avec un appareil photo instantané. Découvrez le monde avec un nouveau regard dans cette aventure de réflexion à la première personne unique. Transformez de nombreux environnements éblouissants grâce à votre appareil photo afin de résoudre toute une variété d’énigmes.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Microsoft répond aux critiques concernant la mauvaise qualité audio des casques Bluetooth en intégrant une nouvelle...
Spot exécute sept salto arrière successifs grâce à l’apprentissage par renforcement Boston Dynamics vient de frapper fort...
Le Game Pass évolue, et cette fois, ce n’est pas pour des augmentations tarifaires : les membres du programme Xbox Insider voient en effet...
Nothing a été pris la main dans le sac après avoir présenté des images de professionnels comme des photos prises avec...
Les créateurs de Cobra Kai relancent K2000 sur grand écran Si l’on en croit le souvent bien renseigné The Hollywood Reporter,...
27 Aug. 2025 • 20:04
27 Aug. 2025 • 18:41
27 Aug. 2025 • 17:50
27 Aug. 2025 • 16:00