PlayStation Plus : les jeux ajoutés en août 2025 (dont Lies of P)

Sony présente aujourd’hui la liste des jeux qui vont être ajoutés sur le PlayStation Plus au mois d’août. Il y a trois titres, à l’instar de l’offre pour juillet.

Jeux du PlayStation Plus Essential pour août 2025

Le premier jeu offert est Lies of P (PS5, PS4). Ce soulslike macabre s’inspire d’un conte inattendu : Les Aventures de Pinocchio. Dans cette réinterprétation sombre du célèbre conte de Carlo Collodi, Pinocchio est à la recherche du mystérieux M. Geppetto. Son périple le mène jusqu’à Krat, une ville inspirée de la Belle Époque où l’humanité a laissé place à la folie et à des marionnettes tueuses. Pinocchio devra se battre pour sa survie. Il pourra compter sur une variété d’armes et de Bras de légions interchangeables dotés de capacités spéciales. Il rencontrera également des personnages non hostiles, mais vous devrez l’aider à mentir pour exaucer son rêve et devenir humain.

En deuxième jeu, on retrouve DayZ (PS4). Dans DayZ, un jeu de survie hardcore, un maximum de 60 joueurs doivent survivre dans un monde post-apocalyptique peuplé d’infectés et de survivants. DayZ inclut la carte emblématique d’origine, Chernarus, mais également Livonia, une carte dense de 163 km² qui permettra aux joueurs de tester leurs compétences de survie dans un tout nouvel environnement. Puisque vous ne trouverez ni points de contrôle ni sauvegardes, chaque mort vous fera tout perdre et vous devrez repartir de zéro.

Enfin, le troisième titre est My Hero One’s Justice 2 (PS4). C’est la suite du jeu de combat en 3D My Hero One’s Justice. Utilisez au mieux les Alters de vos personnages lors d’affrontements épiques dans de gigantesques arènes !