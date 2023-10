Spotify offre 15 heures d’écoute de livres audio à ses abonnés Premium

Spotify veut attirer toujours plus d’utilisateurs et annonce que les personnes avec un abonnement Premium ont le droit à un accès spécifique pour les livres audio sans débourser un centime supplémentaire.

Il y a un an, Spotify a annoncé que les utilisateurs pourraient acheter et écouter 300 000 livres audio sur Spotify. Le service de streaming a fait son entrée sur le marché des livres audio après avoir conclu l’acquisition du distributeur Findaway en juin 2022, en payant environ 119 millions de dollars pour la société.

Plus de 150 000 livres audio sont disponibles dans le cadre des abonnements Spotify Premium. Dans un premier temps, la société offre 15 heures d’écoute par mois à tous les comptes Premium individuels, ainsi qu’à ceux qui gèrent les comptes Famille et Duo. Cette fonctionnalité est disponible au départ pour les utilisateurs au Royaume-Uni et en Australie. Elle arrivera aux États-Unis avant la fin de l’année, mais il n’y a pas de mention pour les autres pays.

L’idée est de donner aux clients de Spotify Premium un petit aperçu des livres audio, dans l’espoir qu’ils deviendront accros et achèteront des titres supplémentaires à la carte.

Tout livre audio avec la mention « Inclus dans Premium » est disponible dans le catalogue Spotify Premium. De plus, les utilisateurs ayant accès aux livres audio peuvent les télécharger pour une écoute hors ligne. Spotify inclut une fonction de mise en signet automatique qui sauvegarde votre place afin que vous puissiez reprendre votre lecture là où vous l’avez laissée.