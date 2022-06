Spotify boucle le rachat de Findaway, un spécialiste des livres audio

Spotify annonce avoir bouclé le rachat de Findaway. L’annonce initiale de l’acquisition a eu lieu en novembre dernier. Le service de streaming a depuis obtenu tous les feux verts pour réaliser l’opération.

Findaway travaille sur l’ensemble de l’écosystème du livre audio avec une plateforme et des offres qui servent les auteurs, les éditeurs et les consommateurs. Sa technologie permettra à Spotify de se propulser dans le secteur en pleine expansion des livres audio, qui offre des opportunités de marché : ce marché devrait passer de 3,3 milliards de dollars à 15 milliards de dollars d’ici 2027 selon les dires de Spotify. Son responsable mondial des livres audio, Nir Zicherman, a déclaré lors de sa présentation à la Journée des investisseurs 2022 : « Nous pensons qu’il s’agit d’une occasion unique de faire découvrir les livres audio aux personnes écoutant des musiques et des podcasts dans le monde entier, et de développer considérablement ce marché ».

L’infrastructure technologique de Findaway permettra à Spotify de développer rapidement son catalogue de livres audio et d’innover en matière d’expérience pour les consommateurs, tout en offrant aux éditeurs et aux auteurs de nouveaux moyens de toucher un public dans le monde entier.

Le montant du rachat n’avait pas été dévoilé en novembre dernier et il ne l’est toujours pas aujourd’hui.