Kindle : Amazon propose de l’IA pour traduire les livres

Amazon a annoncé le lancement de Kindle Translate, un nouveau service de traduction par intelligence artificielle destiné aux auteurs utilisant sa plateforme d’auto-édition Kindle Direct Publishing pour proposer leurs livres. Gratuit pendant sa phase de bêta, cet outil promet de démultiplier l’audience des écrivains indépendants, tout en soulevant des questions sur la qualité face aux traducteurs humains.

Une solution pour briser la barrière de la langue

Partant du constat que moins de 5 % des livres sur sa boutique Kindle sont disponibles en plusieurs langues, Amazon voit une opportunité massive. Kindle Translate vise à combler ce vide en offrant une solution simple et sans frais. Actuellement, le service permet de traduire des textes entre l’anglais et l’espagnol, ainsi que de l’allemand vers l’anglais. D’autres langues seront prises en charge à l’avenir. Les auteurs peuvent gérer l’ensemble du processus depuis leur portail dédié où ils choisissent les langues, fixent les prix et publient leurs œuvres traduites.

Un des premiers testeurs a qualifié l’outil de « solution rentable et digne de confiance », un atout majeur pour les auteurs indépendants qui peinent à financer des traductions professionnelles.

Quelle qualité entre un humain et une IA ?

Malgré ses promesses, l’IA n’est pas infaillible et peut introduire des erreurs. Amazon permet aux auteurs de prévisualiser le texte traduit, mais cette fonctionnalité n’est utile que s’ils maîtrisent la langue cible. Sans cela, le recours à un humain reste indispensable pour garantir l’exactitude du texte. Amazon assure évaluer automatiquement la qualité, sans toutefois préciser ses méthodes.

Pour le lecteur, la transparence est de mise : les livres concernés porteront le label « Kindle Translate » et des extraits seront consultables. Cette initiative place Amazon en concurrence avec de nombreux outils existants et ravive le débat sur la capacité de l’IA à saisir les nuances d’une œuvre littéraire, un domaine où les traducteurs humains sont souvent jugés irremplaçables.