TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet X touché par une énorme panne au niveau mondial
Internet

X touché par une énorme panne au niveau mondial

2 min.
16 Fév. 2026 • 19:06
0

Le réseau social X a subi une interruption majeure ce lundi 16 février, affectant des utilisateurs aux États-Unis, en Europe et dans plusieurs autres régions du monde. Dès 14 heures (heure de Paris), les signalements se sont multipliés à grande vitesse. Aux États-Unis, plus de 42 000 rapports ont été enregistrés en quelques minutes sur les plateformes de suivi d’incidents, tandis que le Royaume-Uni dépassait les 6 000 alertes.

Concrètement, les internautes se retrouvaient face à un fil d’actualité vide, un message d’erreur indiquant « Something went wrong » ou un écran bloqué sur le logo X. L’application mobile, sur iOS et Android, ainsi que la version web, étaient simultanément touchées. Pour certains, même l’accès à leur compte était impossible.

L’assistant IA Grok également indisponible

La panne n’a pas épargné Grok, l’assistant conversationnel intégré à X. Son indisponibilité au même moment laisse supposer un incident technique d’ampleur côté infrastructure. Des utilisateurs au Brésil, en Inde, au Canada ou encore à Hong Kong ont également signalé des dysfonctionnements.

Grok Logo

Silence du côté de X

À l’heure actuelle, aucune communication officielle n’a détaillé l’origine de l’incident. Ni communiqué, ni message d’Elon Musk. Un épisode similaire s’était déjà produit en janvier 2026, tandis qu’en mars 2025, le dirigeant avait évoqué une « cyberattaque massive » pour expliquer une panne comparable.

Cette nouvelle interruption rappelle la fragilité des grandes plateformes numériques, dont la dépendance à des infrastructures complexes peut, en quelques minutes, priver des millions d’utilisateurs de leur principal canal d’expression en ligne.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

X Twitter Logo Internet

Panne mondiale sur X : le réseau social d’Elon Musk de nouveau fortement perturbé

Bluesky Logo Internet

Bluesky : le réseau social est de retour après une grosse panne mondiale

Grok Logo Internet

Grok et images IA sexuelles : l’Europe ordonne à X (Twitter) de conserver les documents

Jim Carrey Bruce tout puissant Internet

Grok ne déshabille plus les femmes, mais continue de déshabiller… les hommes

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Intelligence artificielle

Des essaims d’IA pourraient demain « fabriquer » l’opinion publique… et détruire les démocraties

16 Fév. 2026 • 20:00
0 Science

Imaginez une polémique virale née d’une vidéo accusant un candidat de corruption. En quelques heures, des milliers de...

Pokémon pinball

Flipper Pokémon officiel : un Pikachu animatronique et un lanceur Master Ball pour les fans les plus fortunés

16 Fév. 2026 • 19:35
0 Geekeries

The Pokémon Company International s’associe au fabricant américain Stern Pinball pour lancer un flipper officiel aux couleurs de la...

Hacker Ordinateur Smartphone

Le CNRS a été piraté avec vol de données, dont les numéros de sécurité sociale et RIB

16 Fév. 2026 • 18:43
3 Internet

Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) annonce avoir fait l’objet d’une cyberattaque qui a entraîné un important...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 16 février

16 Fév. 2026 • 17:58
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

PS5 Pro PlayStation 5 et Manette DualSense

PS6 : Sony envisage une sortie reportée à 2028 ou 2029

16 Fév. 2026 • 17:33
0 Jeux vidéo

Sony étudie un report du lancement de la PlayStation 6 à 2028 ou 2029 en réponse aux pénuries de RAM provoquées par...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article RCS : Apple teste le chiffrement de bout en bout avec iOS 26.4 bêta

RCS : Apple teste le chiffrement de bout en bout avec iOS 26.4 bêta

16 Feb. 2026 • 20:16

image de l'article Les iPhone 18 (Pro) seraient uniquement eSIM, sans tiroir pour carte SIM

Les iPhone 18 (Pro) seraient uniquement eSIM, sans tiroir pour carte SIM

16 Feb. 2026 • 19:52

image de l'article iOS 26.4 : Apple annonce le support des podcasts vidéo

iOS 26.4 : Apple annonce le support des podcasts vidéo

16 Feb. 2026 • 19:39

image de l'article Bêta 1 pour iOS 26.4, macOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 et visionOS 26.4

Bêta 1 pour iOS 26.4, macOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 et visionOS 26.4

16 Feb. 2026 • 19:14

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site