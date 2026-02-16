X touché par une énorme panne au niveau mondial

Le réseau social X a subi une interruption majeure ce lundi 16 février, affectant des utilisateurs aux États-Unis, en Europe et dans plusieurs autres régions du monde. Dès 14 heures (heure de Paris), les signalements se sont multipliés à grande vitesse. Aux États-Unis, plus de 42 000 rapports ont été enregistrés en quelques minutes sur les plateformes de suivi d’incidents, tandis que le Royaume-Uni dépassait les 6 000 alertes.

Concrètement, les internautes se retrouvaient face à un fil d’actualité vide, un message d’erreur indiquant « Something went wrong » ou un écran bloqué sur le logo X. L’application mobile, sur iOS et Android, ainsi que la version web, étaient simultanément touchées. Pour certains, même l’accès à leur compte était impossible.

L’assistant IA Grok également indisponible

La panne n’a pas épargné Grok, l’assistant conversationnel intégré à X. Son indisponibilité au même moment laisse supposer un incident technique d’ampleur côté infrastructure. Des utilisateurs au Brésil, en Inde, au Canada ou encore à Hong Kong ont également signalé des dysfonctionnements.

Silence du côté de X

À l’heure actuelle, aucune communication officielle n’a détaillé l’origine de l’incident. Ni communiqué, ni message d’Elon Musk. Un épisode similaire s’était déjà produit en janvier 2026, tandis qu’en mars 2025, le dirigeant avait évoqué une « cyberattaque massive » pour expliquer une panne comparable.

Cette nouvelle interruption rappelle la fragilité des grandes plateformes numériques, dont la dépendance à des infrastructures complexes peut, en quelques minutes, priver des millions d’utilisateurs de leur principal canal d’expression en ligne.