Panne mondiale sur X : le réseau social d’Elon Musk de nouveau fortement perturbé

Le réseau social X, propriété d’Elon Musk, a connu une panne d’ampleur mondiale, rendant l’accès au service difficile pour des dizaines de milliers d’utilisateurs. Les premiers signalements ont émergé en milieu de journée, avec de fortes concentrations de problèmes aux États-Unis, notamment à New York, Los Angeles, Dallas et Atlanta, mais aussi dans plusieurs autres régions du monde.

Un service instable pendant plusieurs heures

Selon les plateformes de surveillance des pannes, de nombreux internautes ont rencontré des difficultés pour charger leur fil d’actualité, publier des messages ou accéder à leur compte. À l’heure où ces lignes sont écrites, le rétablissement progressif du service reste inégal selon les zones géographiques.

Grok également touché, dans un contexte déjà sensible

L’assistant conversationnel Grok, développé par xAI et intégré à X, semble lui aussi avoir subi des dysfonctionnements, bien que dans une moindre mesure. L’outil fait l’objet de critiques croissantes ces dernières semaines après des usages abusifs impliquant des contenus inappropriés, ce qui a conduit certains pays à restreindre ou interdire son accès.

Aux États-Unis, plusieurs autorités locales auraient également ouvert des enquêtes sur ces dérives, poussant l’entreprise à renforcer ses garde-fous et à limiter certaines fonctionnalités jugées sensibles.

Contactée, la direction de X n’a pas répondu aux sollicitations de la presse concernant l’origine exacte de la panne ni les délais de résolution. Cet épisode pourrait néanmoins raviver l’intérêt pour des plateformes concurrentes comme Threads ou Bluesky, qui accueillent régulièrement de nouveaux utilisateurs lors de ce type d’incidents majeurs.