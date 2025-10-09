Elon Musk met fin à une bataille judiciaire de 128 millions de dollars avec d’anciens dirigeants de Twitter

Après plus d’un an de procédure, Elon Musk et plusieurs anciens dirigeants de Twitter sont finalement parvenus à un accord pour solder un litige estimé à 128 millions de dollars. Selon un document déposé devant le tribunal fédéral du district nord de Californie, le règlement repose sur « certaines conditions » à remplir dans les prochaines semaines. L’accord suspend provisoirement les échéances judiciaires, le temps que Musk s’acquitte de ses obligations.
Les plaignants — Parag Agrawal, ex-directeur général de Twitter, Ned Segal, directeur financier, Vijaya Gadde, directrice juridique, et Sean Edgett, avocat général — accusaient Musk d’avoir volontairement évité de verser leurs indemnités de départ après le rachat de Twitter en 2022 pour 44 milliards de dollars. Comme le rappelait la biographie d’Elon Musk écrite par Walter Isaacson, l’entrepreneur aurait précipité la finalisation du deal avant de limoger les dirigeants pour se soustraire aux paiements dus.
Ce règlement marque une étape symbolique dans la longue saga judiciaire qui a suivi l’acquisition de Twitter (aujourd’hui X). Pour rappel, les débuts de l’ère Musk avaient été marqués par des mesures drastiques de réduction des coûts (licenciements massifs, résiliations de baux et coupes budgétaires). Avec cet accord, Elon Musk semble donc vouloir tourner la page des polémiques liées au rachat du réseau social, même si la procédure pourrait reprendre dès le 31 octobre si les conditions du deal ne sont pas entièrement respectées. Une manière pour le patron de X de clore, au moins provisoirement, l’un des épisodes les plus controversés de son empire technologique.
