TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Elon Musk met fin à une bataille judiciaire de 128 millions de dollars avec d’anciens dirigeants de Twitter
Internet

Elon Musk met fin à une bataille judiciaire de 128 millions de dollars avec d’anciens dirigeants de Twitter

9 Oct. 2025 • 12:40
0

Après plus d’un an de procédure, Elon Musk et plusieurs anciens dirigeants de Twitter sont finalement parvenus à un accord pour solder un litige estimé à 128 millions de dollars. Selon un document déposé devant le tribunal fédéral du district nord de Californie, le règlement repose sur « certaines conditions » à remplir dans les prochaines semaines. L’accord suspend provisoirement les échéances judiciaires, le temps que Musk s’acquitte de ses obligations.

Les plaignants — Parag Agrawal, ex-directeur général de Twitter, Ned Segal, directeur financier, Vijaya Gadde, directrice juridique, et Sean Edgett, avocat général — accusaient Musk d’avoir volontairement évité de verser leurs indemnités de départ après le rachat de Twitter en 2022 pour 44 milliards de dollars. Comme le rappelait la biographie d’Elon Musk écrite par Walter Isaacson, l’entrepreneur aurait précipité la finalisation du deal avant de limoger les dirigeants pour se soustraire aux paiements dus.

Elon Musk

Un chapitre se referme sur l’ère Twitter

Ce règlement marque une étape symbolique dans la longue saga judiciaire qui a suivi l’acquisition de Twitter (aujourd’hui X). Pour rappel, les débuts de l’ère Musk avaient été marqués par des mesures drastiques de réduction des coûts (licenciements massifs, résiliations de baux et coupes budgétaires). Avec cet accord, Elon Musk semble donc vouloir tourner la page des polémiques liées au rachat du réseau social, même si la procédure pourrait reprendre dès le 31 octobre si les conditions du deal ne sont pas entièrement respectées. Une manière pour le patron de X de clore, au moins provisoirement, l’un des épisodes les plus controversés de son empire technologique.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Elon Musk Internet

xAI, qui appartient à Elon Musk, rachète X (Twitter), qui appartient à Elon Musk

Justice Proces Hors-Sujet

Rachat de Twitter : la SEC attaque Elon Musk en justice

X Twitter Logo Internet

La panne de X (Twitter) est liée à une « cyberattaque massive » selon Elon Musk

Elon Musk pas content Hors-Sujet

Elon Musk quitte le DOGE et retourne aux affaires de Tesla, xAI et SpaceX

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Discord

Hack Discord : environ 70 000 pièces d’identité ont été compromises

9 Oct. 2025 • 11:15
0 Internet

Discord a reconnu il y a quelques jours qu’une faille chez l’un de ses prestataires de support client pourrait avoir compromis les...

Reseaux Sociaux Logos Icones

New York poursuit YouTube, TikTok, Meta et Snapchat pour la santé mentale des jeunes

9 Oct. 2025 • 9:57
0 Internet

La ville de New York, accompagnée de son district scolaire et de son principal système hospitalier public, a lancé une action en...

Xbox Game Pass

Xbox Game Pass : la hausse de prix de 50 % est reportée pour certains

8 Oct. 2025 • 22:40
0 Jeux vidéo

Microsoft a décidé de reporter le la hausse de prix de 50 % du Xbox Game Pass Ultimate pour une partie des joueurs. Cette mesure, qui...

iPhone 17 Pro vs Galaxy S25 Ultra vs Pixel 10 Pro

UFS 5.0 : le stockage sur smartphone va être deux fois plus rapide

8 Oct. 2025 • 22:16
0 Mobiles / Tablettes

Le JEDEC annonce finaliser la nouvelle norme Universal Flash Storage, à savoir UFS 5.0. Conçue pour une nouvelle génération...

Call of Duty Black Ops 6

Call of Duty Black Ops 6 sera temporairement gratuit pour contrer Battlefield 6

8 Oct. 2025 • 21:03
0 Jeux vidéo

Afin de concurrencer la sortie de Battlefield 6 le 10 octobre, Activision annonce rendre gratuit Call of Duty: Black Ops 6 pendant quelques jours. Ce...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Le navigateur intelligent Dia est désormais disponible pour tous sur macOS

Le navigateur intelligent Dia est désormais disponible pour tous sur macOS

9 Oct. 2025 • 12:10

image de l'article ICE : Apple n’a pas seulement retiré l’application ICEBlock

ICE : Apple n’a pas seulement retiré l’application ICEBlock

9 Oct. 2025 • 10:45

image de l'article Apple invite des influenceurs à un événement mystérieux

Apple invite des influenceurs à un événement mystérieux

9 Oct. 2025 • 9:25

image de l'article iPhone pliable : Apple miserait sur le titane et l’aluminium

iPhone pliable : Apple miserait sur le titane et l’aluminium

8 Oct. 2025 • 20:12

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site