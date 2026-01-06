Meta reporte le lancement international de ses lunettes connectées Ray-Ban Display

Présentées comme une étape majeure dans la stratégie « XR » de Meta, les lunettes Ray-Ban Display ne seront finalement pas disponibles à l’international aussi rapidement que prévu. À l’occasion du CES 2026, le groupe a confirmé le report de leur lancement au Royaume-Uni, en France, en Italie et au Canada, invoquant une demande jugée exceptionnelle et des capacités de production insuffisantes (une affirmation que l’on prendra avec prudence étant donné les grandes contraintes de disponibilité de l’accessoire).

Une demande plus forte que prévu aux États-Unis

Dans un message publié sur son blog officiel, Meta explique vouloir concentrer ses efforts sur le marché américain, où les lunettes rencontrent un succès supérieur aux prévisions. L’entreprise précise qu’elle réévalue actuellement sa stratégie de déploiement international, sans communiquer de nouvelle date de disponibilité pour les pays initialement programmés pour le début 2026.

Depuis leur commercialisation, les Ray-Ban Display se distinguent par une distribution particulièrement restreinte. Elles ne sont pas vendues en ligne et ne peuvent être achetées que dans certains points de vente physiques aux États-Unis, notamment chez Ray-Ban, Sunglass Hut, LensCrafters ou Best Buy. L’achat nécessite même de réserver une démonstration en magasin, des créneaux qui, selon Meta, ont été saturés plusieurs semaines à l’avance.

Des lunettes connectées ambitieuses… et coûteuses

Proposées à 799 dollars, ces lunettes sont les premières de Meta à intégrer un affichage tête haute. Elles embarquent également une caméra, des haut-parleurs stéréo, six microphones, une connectivité Wi-Fi 6 et un contrôleur Neural Band permettant le suivi des gestes des doigts. Des caractéristiques qui les distinguent nettement des précédents modèles de Ray-Ban connectés.

Reste à savoir si le report est réellement dû à une demande trop importante du marché américain ou si Meta, comme tant d’autres géants de la tech mondiale, subit la crise de la RAM (ou n’est peut-être tout simplement pas prêt pour un lancement à l’international).