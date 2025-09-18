TENDANCES
KultureGeek Science Meta lance les Ray-Ban Display, des lunettes intelligentes avec écran et bracelet « Neural »
Science

Meta lance les Ray-Ban Display, des lunettes intelligentes avec écran et bracelet « Neural »

18 Sep. 2025 • 9:45
0

En introduction de sa conférence Connect 2025, Meta a présenté les Ray-Ban Display, ses premières lunettes intelligentes équipées d’un écran monoculaire inséré dans le verre droit. Proposées dès le 30 septembre aux États-Unis au prix de 799 dollars, ces lunettes connectées utilisent un affichage 600×600 pixels, avec une luminosité pouvant aller jusqu’à 5 000 nits pour garantir la visibilité même en plein soleil. L’ensemble est complété par des verres à teinte adaptative (Transitions® lenses). Les Ray-Ban Display seront disponibles initialement en deux coloris : Black et Sand (Noir et Sable).

Meta Ray Ban Display

Commande gestuelle via la Neural Band

Meta innove avec la Meta Neural Band, un bracelet utilisant la technologie sEMG (électromyographie de surface) pour capter les mouvements des muscles du poignet et permettre des interactions naturelles comme naviguer, zoomer, contrôler le volume ou prendre un appel. Le bracelet se joint au lot et revendique environ 18 heures d’autonomie, tandis que les lunettes tiennent jusqu’à 6 heures en usage mixte — prolongées à environ 30 heures grâce à leur étui de charge pliable.

Meta Neural Band

Applications et disponibilité

Destinées à alléger le usage du smartphone, les Ray-Ban Display offrent des fonctionnalités variées : messages, appels vidéo, navigation piétonne, traduction en temps réel, sous-titres en direct, et aperçu photo/vidéo. Pour le moment, leur achat ne sera possible qu’en boutiques physiques aux États-Unis (Best Buy, Ray-Ban, Sunglass Hut, etc.), avant un déploiement dans des marchés comme la France, le Royaume-Uni, le Canada et l’Italie au début de l’année 2026.

Avec ce lancement, Meta franchit un cap dans sa stratégie pour rendre les interfaces plus naturelles et moins centrées sur l’écran du smartphone. Ces lunettes affichent une ambition claire : rendre certaines interactions numériques transparentes et intégrées à la vie quotidienne, sans diluer la présence dans le monde réel. Reste à voir si le public jugera ces innovations suffisantes pour modifier durablement ses usages connectés.

