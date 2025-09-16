Meta : les lunettes connectées avec écran intégré fuitent juste avant le Meta Connect

À quelques jours de son événement annuel Meta Connect (prévu le 17 septembre), Meta a laissé fuiter sur YouTube une vidéo non répertoriée confirmant l’existence de ses premières lunettes connectées équipées d’un écran. Cette révélation intervient après plusieurs mois de rumeurs entourant le projet Orion, un prototype interne qui avait jusqu’ici servi de vitrine technologique sans jamais être commercialisé.

Une nouvelle génération de lunettes intelligentes

Développées en partenariat avec EssilorLuxottica, maison mère de Ray-Ban et Oakley, ces lunettes marquent une étape majeure dans la stratégie AR de Meta. Si l’on en croit la vidéo, ce nouveau modèle intègre en effet un écran dans un des verres et se contrôle grâce à un bracelet EMG capable de capter les signaux musculaires du poignet, permettant ainsi des interactions par simples gestes comme le pincement ou le tapotement.

New Meta smartglasses with display leaked via an unlisted video on their own YouTube channel Along with their EMG wristband, and other smartglass models they plan to show off this week at Meta Connect pic.twitter.com/8tTlmaeQ0a — SadlyItsDadley (@SadlyItsBradley) September 15, 2025

Un design pensé pour le grand public

Les modèles Ray-Ban et Oakley devraient embarquer des fonctionnalités avancées, dont une caméra placée sur le pont nasal pour la version Oakley. Bien que le tarif n’ait pas été confirmé officiellement, des informations évoquent un prix de départ d’environ 800 dollars. Avec ce nouveau produit, Meta espère séduire un public bien plus large que celui de ses générations précédentes et renforcer son avance face à Apple, Google et Samsung, des sociétés également actives sur le marché des lunettes intelligentes. Ne reste donc plus qu’à attendre le Meta Connect pour en savoir plus (peut-être…).