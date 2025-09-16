TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel et Accessoires Meta : les lunettes connectées avec écran intégré fuitent juste avant le Meta Connect
Matériel et Accessoires

Meta : les lunettes connectées avec écran intégré fuitent juste avant le Meta Connect

16 Sep. 2025 • 12:40
1

À quelques jours de son événement annuel Meta Connect (prévu le 17 septembre), Meta a laissé fuiter sur YouTube une vidéo non répertoriée confirmant l’existence de ses premières lunettes connectées équipées d’un écran. Cette révélation intervient après plusieurs mois de rumeurs entourant le projet Orion, un prototype interne qui avait jusqu’ici servi de vitrine technologique sans jamais être commercialisé.

Une nouvelle génération de lunettes intelligentes

Développées en partenariat avec EssilorLuxottica, maison mère de Ray-Ban et Oakley, ces lunettes marquent une étape majeure dans la stratégie AR de Meta. Si l’on en croit la vidéo, ce nouveau modèle intègre en effet un écran dans un des verres et se contrôle grâce à un bracelet EMG capable de capter les signaux musculaires du poignet, permettant ainsi des interactions par simples gestes comme le pincement ou le tapotement.

Un design pensé pour le grand public

Les modèles Ray-Ban et Oakley devraient embarquer des fonctionnalités avancées, dont une caméra placée sur le pont nasal pour la version Oakley. Bien que le tarif n’ait pas été confirmé officiellement, des informations évoquent un prix de départ d’environ 800 dollars. Avec ce nouveau produit, Meta espère séduire un public bien plus large que celui de ses générations précédentes et renforcer son avance face à Apple, Google et Samsung, des sociétés également actives sur le marché des lunettes intelligentes. Ne reste donc plus qu’à attendre le Meta Connect pour en savoir plus (peut-être…).

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Meta Oakley Mbappé Matériel

Meta dévoile les lunettes connectées Oakley x Meta… dont l’ambassadeur sera Mbappé en France !

Lunettes Ray-Ban Meta Matériel

Orange et SFR se mettent à vendre les lunettes connectées Ray-Ban Meta

Meta Oakley Matériel

Meta et Oakley teasent le lancement prochain de lunettes connectées

Lunettes Ray-Ban Meta Matériel

Ray-Ban Meta : 2 millions de lunettes connectées ont été vendues depuis 2023

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

moraless-spider-man-woos-spider-gwen

Disney et Webtoon s’allient pour lancer une gigantesque plateforme de comics numériques

16 Sep. 2025 • 11:15
0 Geekeries

Le marché du comic digital s’apprête à accueillir un nouvel acteur de poids : Disney et Webtoon préparent ensemble une...

Free Mobile mVPN VPN

Free Mobile ajoute un VPN gratuit et illimité dans ses forfaits

16 Sep. 2025 • 9:46
2 Mobiles / Tablettes

Free Mobile annonce inclure un VPN gratuit et illimité pour l’ensemble de ses abonnés avec mVPN. Il assure être le premier...

Snap Spectacles 5ème gen

Snap OS 2.0 : une mise à jour clé avant l’arrivée des Spectacles de 6e génération

15 Sep. 2025 • 20:15
0 Logiciels

Snap a dévoilé il y a quelques heures Snap OS 2.0, la nouvelle version de son système d’exploitation XR qui propulsera la...

Nvidia Logo

Rififi sur les semi-conducteurs: la Chine accuse Nvidia de violation antitrust

15 Sep. 2025 • 19:45
0 Hors-Sujet

Les relations déjà tendues entre Washington et Pékin autour des semi-conducteurs connaissent un nouveau chapitre… toujours...

Google Logo Icone Application

Google (Alphabet) atteint 3 000 milliards de dollars de valorisation, rejoignant Apple, Nvidia et Microsoft

15 Sep. 2025 • 19:05
0 Hors-Sujet

Alphabet, la maison-mère de Google, a rejoint le club très exclusif des entreprises valorisées à 3 000 milliards de dollars...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple propose iTunes 12.13.8 avec le support des iPhone 17 et Air

Apple propose iTunes 12.13.8 avec le support des iPhone 17 et Air

16 Sep. 2025 • 11:14

image de l'article Japon : Apple s’apprête à rouvrir son Apple Store emblématique de Ginza

Japon : Apple s’apprête à rouvrir son Apple Store emblématique de Ginza

16 Sep. 2025 • 10:50

image de l'article Les iPhone 17 et Air activent par défaut l’alimentation adaptative

Les iPhone 17 et Air activent par défaut l’alimentation adaptative

16 Sep. 2025 • 9:28

image de l'article iCloud : Apple arrête de supporter iOS 10 et macOS Sierra

iCloud : Apple arrête de supporter iOS 10 et macOS Sierra

15 Sep. 2025 • 22:12

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site