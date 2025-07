Meta Celeste : une énorme fuite dévoile les futures lunettes AR de Meta et son bracelet de contrôle

Si l’on en croit un énorme leak publié par le leaker Luna (avec images et tutoriels extraits du firmware de Meta), Meta s’apprête à lancer une nouvelle paire de lunettes connectées AR haut de gamme. Baptisée Meta Celeste, ce modèle est doté d’un écran intégré et se contrôle via un bracelet EMG (électromyographie) nommé Ceres. Ce dispositif permettrait de détecter des gestes précis, comme un pincement de doigts, pour interagir avec l’interface sans avoir recours au toucher ou à la voix. Ces lunettes, connues en interne sous le nom de code Hypernova, avaient déjà été évoquées par Bloomberg en janvier, le tarif étant attendu entre 1 000 et 1 400 dollars.

At least in the early firmware, Meta Hypernova (Celeste preliminary) seems to have a built-in mini-game called Hypertrail. Looking over the assets, it may be inspired by Galaga or similar but also involve the user’s location in some way. pic.twitter.com/TYEb8gYANJ

— Luna (@Lunayian) July 1, 2025