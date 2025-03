xAI, qui appartient à Elon Musk, rachète X (Twitter), qui appartient à Elon Musk

Elon Musk a annoncé le rapprochement de sa start-up d’intelligence artificielle, xAI, avec le réseau social X (ex-Twitter). Ce rachat, réalisé sous forme d’actions, valorise xAI à 80 milliards de dollars et X à 33 milliards de dollars.

xAI rachète X, deux propriétés d’Elon Musk

Dans un message publié sur X, Elon Musk a justifié cette décision : « Les avenirs de xAI et X sont indissociables. Aujourd’hui, nous franchissons officiellement le pas en combinant données, modèles, puissance de calcul, distribution et talents ». Selon ses dires, cette fusion permettra de « libérer un potentiel immense en associant l’expertise avancée de xAI en IA avec l’audience massive de X ». L’opération, évaluée à 45 milliards de dollars moins 12 milliards de dettes, semble reposer sur un échange d’actions entre les deux entreprises, toutes deux détenues majoritairement par Elon Musk et partageant plusieurs investisseurs communs.

Dans la foulée, Elon Musk annonce que X compte plus de 600 millions d’utilisateurs actifs.

Linda Yaccarino, patronne de X, s’est montrée optimiste à la suite du rachat : « L’avenir ne pourrait pas être plus radieux », a-t-elle indiqué après l’annonce. Elon Musk, déjà à la tête de Tesla et SpaceX, avait racheté Twitter fin 2022 pour environ 44 milliards de dollars, avant de le rebaptiser X et d’y imposer des coupes budgétaires drastiques.

Concurrence accrue dans l’IA

Fondée il y a moins de deux ans, xAI ambitionne de « comprendre la véritable nature de l’univers » tout en rivalisant avec OpenAI, la start-up cofondée par Elon Musk en 2015. Après son départ, le milliardaire s’est régulièrement opposé à OpenAI et son dirigeant, Sam Altman, critiquant son évolution commerciale.

xAI développe des modèles linguistiques avancés et des logiciels d’IA, en concurrence directe avec OpenAI, Google, Microsoft et Meta. Les deux entités collaboraient déjà étroitement, comme en témoigne l’intégration de Grok, le chatbot de xAI, sur X. Ce rachat marque une nouvelle étape dans la stratégie d’Elon Musk, visant à créer un écosystème technologique unifié.