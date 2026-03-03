[MWC 2026] Starlink V2 : jusqu’à 150 Mb/s et une couverture polaire renforcée avec la nouvelle génération de satellites

À l’occasion du Mobile World Congress 2026, les responsables de Starlink ont levé le voile sur la prochaine évolution majeure de leur réseau. Baptisée V2, cette nouvelle génération de satellites ambitionne d’offrir une expérience comparable à celle d’un réseau mobile terrestre performant.

Michael Nicolls, vice-président senior de l’ingénierie chez SpaceX pour Starlink, a ainsi expliqué que l’objectif était de proposer une connectivité qui “ressemble et se comporte comme un réseau 5G terrestre à haute performance” lorsque les conditions sont optimales.

Des débits pouvant atteindre 150 Mb/s

La constellation V2 pourrait atteindre des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 150 Mb/s dans des conditions idéales. Starlink affirme que ces satellites de nouvelle génération offriront une densité de données cent fois supérieure à celle des modèles actuels ! Cette évolution doit permettre un streaming plus fluide, une navigation accélérée et des appels vocaux plus stables.

Autre avancée notable : l’amélioration de la couverture dans les régions polaires, historiquement mal desservies par les infrastructures terrestres traditionnelles.

Un déploiement massif dès 2027

SpaceX prévoit de lancer plus de 50 satellites V2 par mission à partir de la mi-2027. L’entreprise vise la mise en place d’une constellation complète en seulement six mois, un calendrier particulièrement ambitieux, et qui nécessitera un ballet quasi incessant de lancements.

En parallèle, Starlink a annoncé un partenariat stratégique avec Deutsche Telekom afin de combler certaines zones blanches en Europe à partir de 2028. Cette alliance pourrait accélérer l’adoption du satellite comme complément aux réseaux fixes et mobiles. Starlink confirme ainsi son ambition de rivaliser avec les infrastructures terrestres classiques et peut-être à terme de redessiner la carte mondiale de la connectivité haut débit face aux opérateurs « traditionnels ».