Satellites Internet : Logos obtient le feu vert pour concurrencer Starlink avec le lancement de 4000 satellites

Un nouvel acteur s’apprête à entrer sur le marché stratégique de l’Internet par satellite. La société américaine Logos Space Services vient d’obtenir l’autorisation de la Federal Communications Commission (FCC) pour déployer plus de 4 000 satellites en orbite terrestre basse d’ici 2035 ! Selon la réglementation américaine, l’entreprise devra mettre en service au moins la moitié de cette constellation dans les sept prochaines années.

Un projet porté par un ancien cadre de la NASA et de Google

Fondée en 2023, Logos est dirigée par Milo Medin, ex-responsable de projets à la NASA et ancien vice-président des services sans fil chez Google. L’entreprise ambitionne de lancer son premier satellite dès 2027 et de proposer une offre mondiale de connectivité haut débit destinée aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises et aux administrations, à l’image de Starlink.

Le marché du haut débit spatial connaît une accélération rapide. Selon des estimations européennes, plus de 14 000 satellites sont aujourd’hui opérationnels en orbite, dont environ 9 600 appartiennent à Starlink. SpaceX a récemment sollicité une autorisation pour étendre massivement son réseau, illustrant la course à la couverture mondiale depuis l’espace.

Avec son autorisation fraîchement obtenue, Logos entend se positionner comme une alternative crédible dans un secteur encore largement dominé par la firme d’Elon Musk. L’arrivée de nouveaux acteurs pourrait favoriser la concurrence, stimuler l’innovation technologique et contribuer à réduire encore plus rapidement les zones blanches à l’échelle planétaire. Cette course à l’espace aura un prix, lourd : les projections évoquent jusqu’à 100 000 satellites en orbite d’ici la fin de la décennie.