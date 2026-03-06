TENDANCES
Smartphones

Les Galaxy S26 connaissent un succès, le modèle Ultra domine les précommandes

3 min.
6 Mar. 2026 • 14:10
0

Samsung établit un nouveau record de précommandes avec 1,35 million d’exemplaires réservées pour les trois modèles de Galaxy S26 rien qu’en Corée du Sud, selon Yonhap News, dépassant les 1,3 million atteints par les Galaxy S25 l’an dernier. Le Galaxy S26 Ultra concentre à lui seul 70 % de ces précommandes.

Samsung Galaxy S26 Ultra Arriere Coloris

Un record de précommandes pour les Galaxy S26

Pour mettre les choses en contexte, le Galaxy S25 Ultra représentait 52 % des précommandes l’an dernier. Les utilisateurs montrent clairement que s’ils décident de changer de modèle, ils veulent le top du top, même si cela signifie payer plus cher que pour la génération précédente.

Ce déséquilibre entre les trois nouveaux modèles s’explique par la nature même de la gamme. Le Galaxy S26 et le Galaxy S26+ se limitent à une mise à jour de puce avec de petits ajustements ici et là, tandis que le Galaxy S26 Ultra apporte plusieurs nouveautés, dont le Privacy Display, un écran qui rend le contenu illisible pour quiconque regarde depuis un angle latéral. Suffisant pour orienter massivement les premiers acheteurs vers le modèle très haut de gamme.

Côté coloris, le blanc et le noir dominent les préférences sur le Galaxy S26 Ultra et le Galaxy S26 standard, tandis que le Galaxy S26+ séduit davantage en violet. La répartition entre les Galaxy S26 et Galaxy S26+ au sein des 30 % restants n’a pas été détaillée. Les précommandes sont ouvertes, avec une commercialisation prévue le 11 mars.

Pour retrouver toutes les nouveautés et caractéristiques des Galaxy S26, rendez-vous sur notre article dédié.

Samsung double le stockage sans hausse de prix

À noter que le temps des précommandes (du 25 février au 10 mars), Samsung propose son opération « deux fois plus de stockage ». Cela signifie que vous pouvez avoir un Galaxy S26 avec 512 Go de stockage pour le même prix que le modèle de 256 Go. S’ajoute à cela un bonus de reprise de 100 euros supplémentaires.

Voici les liens pour précommander :

