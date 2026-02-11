Galaxy S26 : Samsung officialise la date de présentation

Samsung confirme que sa conférence Unpacked qui aura lieu le 25 février à San Francisco à 19 heures (heure française), diffusée en direct sur YouTube, pour présenter les Galaxy S26. Le constructeur promet une meilleure intégration de son intelligence artificielle Galaxy AI, tandis que des fuites évoquent des évolutions matérielles ciblées plutôt qu’une refonte totale.
Samsung présente ce rendez-vous comme l’arrivée d’une expérience mobile pensée pour réduire les frictions du quotidien. La marque affirme :
Préparez-vous à vivre une expérience mobile conçue pour supprimer les frictions liées à vos actions du quotidien. La nouvelle série Galaxy S arrive : pensée pour fluidifier les interactions de tous les jours, inspirer confiance et offrir une expérience Galaxy AI parfaitement intégrée dès la première prise en main.
En parallèle de ce discours, la fiche technique attendue mélange des nouveautés et de la continuité. Des améliorations sont prévues, mais aussi un recentrage attribué à une pression sur les prix, ce qui aurait réajusté certains plans.
La gamme Galaxy S26 est attendue avec une mise à niveau des composants clés, dont la puce Exynos 2600 pour les Galaxy S26 et Galaxy S26+, et la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour le Galaxy S26 Ultra, ainsi qu’une charge sans fil plus rapide. Sur le Galaxy S26 Ultra, une nouveauté ressort : un écran Privacy Display capable de masquer efficacement du contenu susceptible d’être vu par des personnes autour pour un respect de la vie privée.
Pour le reste, les caractéristiques qui ont fuité montrent des changements concrets mais graduels :
Samsung place les Galaxy S26 comme tête d’affiche, mais il n’est pas impossible que d’autres annonces soient aussi de la partie. À ce stade, aucune information n’est connue sur les potentiels produits que l’on pourrait retrouver, en plus des nouveaux smartphones.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Lors de leur première apparition aux Jeux olympiques, les danseurs sur glace tchèques Kateřina Mrázková et Daniel...
Discord publie une mise au point sur son dispositif de vérification d’âge et affirme que la plupart des utilisateurs pourront continuer...
Microsoft a mis à jour son calendrier de fin de prise en charge des pilotes d’anciennes imprimantes sur Windows : les pilotes V3 et V4 ne...
Facebook annonce de nouvelles fonctions utilisant l’intelligence artificielle Meta AI pour rendre l’expression plus simple via la photo de...
11 Feb. 2026 • 9:59
11 Feb. 2026 • 9:45
11 Feb. 2026 • 8:36
11 Feb. 2026 • 7:25