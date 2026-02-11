TENDANCES
Smartphones

Galaxy S26 : Samsung officialise la date de présentation

11 Fév. 2026 • 8:00
Samsung confirme que sa conférence Unpacked qui aura lieu le 25 février à San Francisco à 19 heures (heure française), diffusée en direct sur YouTube, pour présenter les Galaxy S26. Le constructeur promet une meilleure intégration de son intelligence artificielle Galaxy AI, tandis que des fuites évoquent des évolutions matérielles ciblées plutôt qu’une refonte totale.

Maquette Galaxy S26

Les Galaxy S26 seront présentés le 25 février

Samsung présente ce rendez-vous comme l’arrivée d’une expérience mobile pensée pour réduire les frictions du quotidien. La marque affirme :

Préparez-vous à vivre une expérience mobile conçue pour supprimer les frictions liées à vos actions du quotidien. La nouvelle série Galaxy S arrive : pensée pour fluidifier les interactions de tous les jours, inspirer confiance et offrir une expérience Galaxy AI parfaitement intégrée dès la première prise en main.

Une fiche technique qui évolue

En parallèle de ce discours, la fiche technique attendue mélange des nouveautés et de la continuité. Des améliorations sont prévues, mais aussi un recentrage attribué à une pression sur les prix, ce qui aurait réajusté certains plans.

La gamme Galaxy S26 est attendue avec une mise à niveau des composants clés, dont la puce Exynos 2600 pour les Galaxy S26 et Galaxy S26+, et la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour le Galaxy S26 Ultra, ainsi qu’une charge sans fil plus rapide. Sur le Galaxy S26 Ultra, une nouveauté ressort : un écran Privacy Display capable de masquer efficacement du contenu susceptible d’être vu par des personnes autour pour un respect de la vie privée.

Pour le reste, les caractéristiques qui ont fuité montrent des changements concrets mais graduels :

  • Batterie : le Galaxy S26 standard passera à 4 300 mAh, contre 4 000 mAh auparavant.
  • Aimants Qi2 : les trois modèles resteront sans aimants intégrés, il faudra utiliser les coques pour en profiter.
  • Photo : capteurs photo proches de l’an dernier, mais ouvertures plus grandes sur le capteur principal et un téléobjectif 5×, ce qui peut aider en basse lumière à conditions égales.
  • Mémoire et stockage : configurations proches de l’an dernier, avec 12 ou 16 Go de RAM selon les modèles. Le stockage de 128 Go disparaîtra pour laisser place à 256 Go au minimum.

Samsung place les Galaxy S26 comme tête d’affiche, mais il n’est pas impossible que d’autres annonces soient aussi de la partie. À ce stade, aucune information n’est connue sur les potentiels produits que l’on pourrait retrouver, en plus des nouveaux smartphones.

