Galaxy S25 Edge : Samsung dévoile la date de présentation de son smartphone fin

Samsung annonce que la présentation du Galaxy S25 Edge, à savoir son smartphone qui se veut fin, aura lieu le 13 mai à 2 heures du matin (heure française). Ce sera l’occasion d’en découvrir un peu plus sur ce modèle qui aura de la concurrence de la part d’Apple dans quelques mois avec l’iPhone 17 Air.

Pour rappel, Samsung a déjà teasé le Galaxy S25 Edge avec des modèles en exposition. Ces modèles sont apparus en début d’année à l’occasion du Mobile World Congress 2025. Mais le constructeur coréen est resté discret sur ce qu’il y a sous le capot, ainsi que sur les dimensions exactes, dont l’épaisseur.

Il faudra donc attendre le 13 mai, à savoir mardi prochain, pour connaître toutes les caractéristiques techniques de ce modèle.

Les fuites dévoilent déjà le Galaxy S25 Edge

Quelques fuites ont déjà vu le jour et permettent déjà de savoir ce que le smartphone proposera. Le Galaxy S25 Edge aura une épaisseur de 5,85 mm. Pour y parvenir, Samsung optera pour divers matériaux : la vitre arrière utilise du Gorilla Glass Victus 2, tandis que l’écran est protégé par une nouvelle Gorilla Glass Ceramic 2, différente du Gorilla Armor 2 présent sur le Galaxy S25 Ultra.

De plus, le smartphone arborera un écran 6,7 pouces avec une définition de 3 120 x 1 440 pixels. L’appareil ne pèsera que 163 grammes, un atout pour son ergonomie. Sous le capot, il embarquera un processeur Snapdragon 8 Elite, associé à 12 Go de RAM et un stockage de 256 ou 512 Go. Cependant, son profil ultra-fin imposera des compromis : la batterie restera bloquée à 3 900 mAh, soit 20 % de moins que celle du Galaxy S25+. Un choix qui pourrait avoir un impact sur son autonomie, malgré les optimisations logicielles.

Côté photo, Samsung proposera un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et une caméra frontale de 12 mégapixels.

Et le prix ? Ce sera 1 249 euros pour le modèle 256 Go et 1 369 euros pour la variante de 512 Go. Ce seront du moins les tarifs en Allemagne.