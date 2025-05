Samsung Galaxy S25 Edge : le prix, les caractéristiques et les rendus ont fuité

Le Galaxy S25 Edge de Samsung, qui sera annoncé le 13 mai et sortira à la fin du mois, n’a presque plus de secrets. Une nouvelle fuite dévoile l’intégralité de ses caractéristiques techniques, confirmant plusieurs rumeurs précédentes.

Un design ultra-fin pour le Galaxy S25 Edge

Selon les informations obtenues par WinFuture, le Galaxy S25 Edge affiche une épaisseur de 5,85 mm. Pour y parvenir, Samsung a opté pour divers matériaux : la vitre arrière utilise du Gorilla Glass Victus 2, tandis que l’écran est protégé par une nouvelle Gorilla Glass Ceramic 2, différente du Gorilla Armor 2 présent sur le Galaxy S25 Ultra.

Disponible en trois coloris – gris, bleu et noir –, le smartphone arbore un écran 6,7 pouces avec une définition de 3 120 x 1 440 pixels. L’appareil ne pèse que 163 grammes, un atout pour son ergonomie.

Sous le capot, le Galaxy S25 Edge embarque un processeur Snapdragon 8 Elite, associé à 12 Go de RAM et un stockage de 256 ou 512 Go. Cependant, son profil ultra-fin impose des compromis : la batterie reste bloquée à 3 900 mAh, soit 20 % de moins que celle du Galaxy S25+. Un choix qui pourrait avoir un impact sur son autonomie, malgré les optimisations logicielles.

Côté photo, Samsung proposera un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et une caméra frontale de 12 mégapixels.

En Allemagne (et logiquement dans le reste de l’Europe), le Galaxy S25 Edge sera vendu à partir de 1 249 euros pour la version 256 Go, tandis que le modèle 512 Go atteindra 1 369 euros. Sa sortie est prévue pour fin mai.