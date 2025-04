Samsung Galaxy S25 Edge : les prix en Europe fuitent et lancement limité à quelques pays

Il y a quelques surprises avec le Galaxy S25 Edge, à savoir le prochain smartphone fin de Samsung. D’un côté, les prix européens ont fuité et ils sont importants. De l’autre, le lancement sera plus que limité.

Pour les prix, c’est le revendeur italien qui a affiché puis supprimé les détails pour le Galaxy S25 Edge. Le modèle avec 256 Go de stockage coûterait 1 362 euros, tandis que celui avec 512 Go serait à 1 488 euros. Il serait ainsi entre le Galaxy S25 et le Galaxy S25 Ultra d’un point de vue tarifaire.

Vient ensuite le lancement. En toute logique, on peut se dire que la fuite des prix en euros suggère un lancement prochain en Europe. Et pourtant, ce ne serait pas le cas. Si l’on en croit le leaker Ice Universe, qui est souvent bien renseigné en ce qui concerne Samsung, la commercialisation du Galaxy S25 Edge se limitera au départ à deux pays : Corée du Sud et Chine. La raison exacte de ce choix n’est pas dévoilée, mais elle peut surprendre, c’est certain.

Quelques rumeurs et autres fuites suggèrent que Samsung proposera le Galaxy S25 Edge au mois de mai. Une date précise circule : ce serait le 13 mai. Le smartphone aurait dû sortir plus tôt, mais le constructeur aurait rencontré un problème technique, ce qui expliquerait le report.

Pour rappel, Samsung a teasé le Galaxy S25 Edge pour la première fois au mois de janvier. Il y a ensuite eu de nouveaux aperçus.