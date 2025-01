Samsung Galaxy S25 : les prix en euros fuitent et sont en hausse

C’est le 22 janvier que Samsung annoncera ses Galaxy S25 lors de la conférence Unpacked, mais quels seront les prix des nouveaux smartphones ? Une fuite suggère malheureusement que ce sera en hausse par rapport aux Galaxy S24.

Une rumeur en décembre indiquait que les prix des Galaxy S25 allaient être similaires à ceux de leurs prédécesseurs. Mais aujourd’hui, le revendeur européen Zanetti a affiché les tarifs pour les Galaxy S25, Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra, et on peut constater une hausse.

Dans le détail, voici les noms, les capacités de stockage, les modèles et enfin les prix :

Galaxy S25

128 Go (SM-S931BZSDEUE) – 973€

256 Go (SM-S931BDBGEUE) – €1 036€

512 Go (SM-S931BZSHEUE) – €1 162€

Galaxy S25+

256 Go (SM-S936BZSDEUE) – 1 246€

512 Go (SM-S936BDBGEUE) – 1 371€

Galaxy S25 Ultra

256 Go (SM-S938BZBDEUE) – 1 571€

512 Go (SM-S938BZBGEUE) – 1 696€

1 To (SM-S938BZBHEUE) – 1 948€

Les trois smartphones coûtent environ 100 euros de plus que leurs prédécesseurs, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour les consommateurs. De plus, cela signifie que Samsung sera plus cher que son grand rival, à savoir Apple avec ses iPhone 16.

Il faudra attendre le 22 janvier pour en savoir un peu plus sur la tarification de Samsung. Il se peut aussi qu’une autre fuite plus précise fasse son apparition prochainement. Ici, le revendeur est italien. À voir si les prix seront identiques partout en Europe ou s’il y aura quelques modifications selon les cas.