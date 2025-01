Le Samsung Galaxy S25 Slim fuite en images et serait plus épais que l’iPhone 17 Air

2025 va être l’année où Samsung et Apple lanceront des smartphones fins, avec le Galaxy S25 Slim pour le constructeur coréen et l’iPhone 17 Air pour le fabricant américain. Aujourd’hui, des rendus montrent le Galaxy S25 Slim, ainsi que ses dimensions.

Un aperçu du Galaxy S25 Slim de Samsung

La fuite de SmartPrix révèle que le Galaxy S25 Slim de Samsung aura une épaisseur de 6,4 mm. Les dimensions sont de 159 x 76 x 6,4 mm. Si l’on prend en compte le dépassement du bloc photo, l’épaisseur passe à 8,3 mm.

Pour faire une comparaison, les fuites disent que le Galaxy S25+ fera 158,4 x 75,7 x 7,3 mm. Le modèle Slim serait donc presque 1 mm plus fin. Et si l’on compare avec le Galaxy S25 Ultra avec ses dimensions de 162,8 x 77,6 x 8,2 mm, ce serait presque 2 mm plus fin.

Qu’en est-il d’Apple et de son iPhone 17 Air ? Plusieurs informations ont circulé sur l’épaisseur. Pendant un moment, il a été annoncé qu’elle serait supérieure à 6 mm. Mais les dernières données en date indiquent que ce serait 5,5 mm. Il n’est pas précisé quelle sera l’épaisseur si l’on prend en compte le bloc photo. Dans les cas, l’iPhone 17 Air sera visiblement plus fin que le smartphone de Samsung.

Qu’en est-il des autres caractéristiques techniques ? La fuite du jour parle d’un écran de 6,8 pouces, de la présence de la puce Snapdragon 8 Elite, de 12 Go de RAM et de trois capteurs photo à l’arrière (200 + 50 + 50 mégapixels)

Samsung commercialiserait le Galaxy S25 Slim au mois de mai. Il ne sera donc pas commercialisé en même temps que les autres Galaxy S25, dont la présentation se fera le 22 janvier. Pour sa part, l’iPhone 17 Air devrait logiquement arriver en septembre. Samsung aura donc une avance de quelques mois par rapport à son rival.