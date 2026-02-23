Il achète un Galaxy S26 Ultra avant même l’annonce de Samsung

Samsung officialisera ses Galaxy S26 le 25 février, mais un YouTubeur a déjà pu acheter le Galaxy S26 Ultra. C’est l’occasion de dévoiler plusieurs éléments du smartphone haut de gamme.

Une prise en main du Galaxy S26 Ultra avant sa présentation

Le YouTubeur Sahil Karoul explique avoir pu acheter un Galaxy S26 Ultra à Dubaï. Il partage plusieurs photos du smartphone de Samsung et le compare aussi à d’autres modèles, dont un iPhone 17 Pro, un Vivo X300 Pro et un Galaxy S25 Ultra.

Samsung S26 Ultra vs iPhone 17 Pro Max vs Vivo X300 Pro vs Samsung S25 Ultra (ignore scratches) pic.twitter.com/fVoBLRnc20 — Sahil Karoul (@KaroulSahil) February 22, 2026

On retrouve également le support du S Pen. Mais il confirme qu’il n’y a toujours pas le support du Bluetooth pour le stylet. C’était déjà le cas l’an dernier avec le Galaxy S25 Ultra, alors que Samsung proposait cette fonctionnalité les années précédentes.

Un autre élément concerne une démonstration de l’écran « Privacy Display » que Samsung va proposer avec son Galaxy S26 Ultra. À l’instar des protections d’écran anti-regards disponibles aujourd’hui, l’activation de cette fonctionnalité rend l’écran noir lorsqu’on le regarde selon certains angles. Un réglage permet d’activer ou désactiver ce mode. Et comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous, cela semble plutôt bien fonctionner.

Voici également quelques photos prises avec le Galaxy S26 Ultra.

Some shots from my latest phone pic.twitter.com/3bZhxNCMj4 — Sahil Karoul (@KaroulSahil) February 23, 2026

Enfin, nous avons également le droit à quelques benchmarks.

Rendez-vous ce mercredi pour découvrir les Galaxy 26 de Samsung lors de la conférence Unpacked. Celle-ci aura lieu à 19 heures.