Actualité Mobiles et Tablettes

Les Samsung Galaxy S26 reprendraient le design des iPhone 17

4 Sep. 2025 • 16:52
1

Une nouvelle image des Galaxy S26 suggère que Samsung va enfin intégrer les aimants pour la charge sans fil Qi2, tout en adoptant un design inspiré des iPhone 17 d’Apple. Le design a été dévoilé par le leaker Sonny Dickson.

Maquettes Galaxy S26

Trois modèles de Galaxy S26

Les rumeurs pointent vers une gamme composée d’un Galaxy S26 Pro pour le modèle de base, d’un Galaxy S26 Ultra haut de gamme et d’un Galaxy S26 Edge intermédiaire. Les maquettes montrent les Pro et Ultra relativement similaires aux Galaxy S25, avec un nouveau module caméra évoquant celui du récent Galaxy Z Fold 7. Cependant, un découpage circulaire sur le dos de chaque appareil attire l’attention, lié aux aimants Qi2.

Ce cercle sur l’arrière semble indiquer l’emplacement de la bobine de charge, mais il suggère surtout la mise en place des aimants pour Qi2, standard magnétique inspiré du MagSafe d’Apple. Samsung, qui s’intéresse à cette technologie depuis un moment, pourrait suivre l’exemple du Google Pixel 10, standardisant ainsi la charge sans fil et les accessoires magnétiques comme les chargeurs ou coques. Cela marquerait un changement majeur pour Samsung qui repose jusqu’ici sur une charge inductive sans alignement magnétique.

Un design proche des iPhone 17

Le troisième appareil, à savoir le Galaxy S26 Edge, se distingue radicalement. Son module caméra horizontal traversant toute la largeur du dos évoque fortement le design de l’iPhone 17 Pro, avec un bloc occupant toute la largeur. Ce choix rompt avec les modules typiques de Samsung, comme sur le Galaxy S25 Edge, et semble viser à concurrencer l’iPhone 17 Air. Bien que surprenant, ce virage s’aligne sur les rumeurs d’un modèle Edge conçu pour rivaliser avec ce que va proposer Apple.

Samsung devrait annoncer ses Galaxy S26 en février 2026.

Un commentaire pour cet article :

  • Zangdare(via l'app )
    4 Sep. 2025 • 17:02
    Soit les pros de Samsung fan toxiques vont nous sortir une excuse bidon! Soit ils vont être en dissonance cognitive😅Je l’ai toujours dit le design, que propose Apple que l’on aime que l’on n’aime pas, c’est un excellent design qui est basé sur la simplicité, et le côté pratique.

