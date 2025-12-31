TENDANCES
Science

James Webb détecte de l’atmosphère autour d’une exoplanète rocheuse, et c’est une première

31 Déc. 2025 • 11:50
0

C’est une première historique : grâce aux capacités spectroscopiques du télescope spatial James Webb, des astronomes estiment avoir identifié l’atmosphère la plus convaincante jamais observée autour d’un monde solide situé hors de notre Système solaire.

TOI-561 b, un monde de lave sous haute surveillance

Au centre de cette avancée se trouve TOI-561 b, une exoplanète rocheuse détectée par la mission Tess de la Nasa. En orbite extrêmement rapprochée de son étoile, cette planète effectue une révolution en moins de deux jours et présente toujours la même face à son soleil. Résultat : sa surface diurne atteint des températures extrêmes, suffisamment élevées pour maintenir un vaste océan de magma.

TOI 561 B

Une atmosphère révélée par la chaleur

Les chercheurs ont exploité des observations infrarouges réalisées lors de transits secondaires, lorsque la planète disparaît temporairement derrière son étoile. Les mesures indiquent une température de surface nettement inférieure à celle attendue pour une planète dépourvue d’atmosphère. « Nous avons vraiment besoin d’une atmosphère épaisse et riche en éléments volatils pour expliquer l’ensemble des données », explique Anjali Piette, coauteure de l’étude.

Selon les scientifiques, cette enveloppe gazeuse redistribuerait la chaleur entre les hémisphères, atténuant ainsi l’intensité thermique côté jour. Des vents puissants, de la vapeur d’eau et même des nuages de silicates pourraient jouer un rôle clé dans ce mécanisme.

Une planète ancienne aux propriétés inédites

Autre surprise, la densité inhabituelle de TOI-561 b suggère une composition interne différente de celle de la Terre. « Cette planète doit être beaucoup plus riche en éléments volatils », souligne Tim Lichtenberg, avant de préciser qu’il existe un équilibre permanent entre l’océan de magma et l’atmosphère de la planète.

Cette découverte ouvre une nouvelle ère pour l’étude des mondes rocheux, et démontre que, même dans des environnements extrêmes, des atmosphères peuvent subsister. Voilà qui rapproche un peu plus les astronomes de la compréhension des conditions d’émergence des planètes habitables dans l’Univers. Terre 2.0 ?

 

SOURCEFutura-Sciences

