La première exolune pourrait avoir été découverte grâce à une méthode inédite

Alors que la NASA a récemment confirmé le cap impressionnant des 6 000 exoplanètes observées, le compteur des exolunes — ces lunes situées hors de notre système solaire — reste désespérément bloqué à zéro… ou peut-être à 1. Une équipe d’astronomes affirme en effet avoir identifié un candidat sérieux autour de l’exoplanète HD 206893 B grâce à une approche totalement repensée.

Une détection inédite grâce à l’astrométrie

Le “tremblement” spatial comme indice

Les (nombreux) chercheurs ont détourné l’usage traditionnel de l’astrométrie, habituellement employée pour mesurer les distances stellaires, afin d’observer les infimes oscillations d’une planète provoquées par l’attraction d’un éventuel satellite. Cette stratégie novatrice a permis de repérer un signal secondaire autour de HD 206893 B, une géante gazeuse située à environ 133 années-lumière de la Terre.

Le candidat exolunaire serait colossal, soit environ 0,4 masse jovienne — un objet démesuré, bien plus massif que n’importe quelle lune connue dans notre système solaire. Les chercheurs restent prudents et rappellent que « ce signal doit encore être confirmé ». Ces derniers insistent toutefois sur le potentiel immense de cette technique de recherche, qui aurait le potentiel de radicalement accélérer la quête des exolunes.

Pourquoi est-il si difficile de trouver une exolune ?

Malgré des années de chasse aux exoplanètes, leurs lunes échappent encore aux instruments. Leur petite taille les rend extrêmement difficiles à discerner, d’autant que chaque découverte potentielle doit passer par un protocole de vérification strict pour exclure artefacts, doublons ou astéroïdes errants. Comme le rappelle l’étude, « il n’existe même pas de définition universelle de ce qu’est une exolune », ce qui rend l’analyse d’autant plus complexe.

Une nouvelle ère de l’astronomie multi-méthodes

Pour valider leur modèle, les astronomes ont exploité l’instrument GRAVITY du Very Large Telescope au Chili, observant avec une précision inédite les variations subtiles entre le mouvement de l’exoplanète et celui du signal suspect. L’astrométrie a même permis d’esquisser la taille et l’orbite du compagnon potentiel.

Qu’elle soit confirmée ou non, cette avancée ouvre une voie de recherche totalement nouvelle. En combinant plusieurs techniques d’observation, la recherche d’exolunes entre cette fois dans une phase de recherche active, avec peut-être à la clef la toute première exolune détectée par l’homme.