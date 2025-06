Le Galaxy S25 Edge se vend mal, Samsung réduit la production

Le Samsung Galaxy S25 Edge, lancé il y a à peine un mois, rencontre de sérieuses difficultés avec de mauvaises ventes. Cela oblige Samsung à réaliser d’importantes réductions au niveau de la production selon The Elec.

Des ventes en berne et une production en chute

Les ventes du Galaxy S25 Edge sont loin des attentes, un revers majeur pour Samsung. En conséquence, l’entreprise a drastiquement réduit la production ce mois-ci, qualifiée de chute vertigineuse par rapport au mois précédent. Étant donné que les ventes de smartphones se concentrent généralement dans les trois premiers mois après le lancement, cette décision précoce reflète un manque de confiance de Samsung dans l’avenir du modèle.

L’échec commercial du Galaxy S25 Edge perturbe les projets à long terme de Samsung. L’entreprise envisageait de remplacer le Galaxy S Plus, dont les ventes sont inférieures aux modèles de base et Ultra, par le Galaxy Edge. Cependant, les performances du Galaxy S25 Edge, bien pires que celles du Galaxy S25+, ont anéanti cette stratégie. La probabilité qu’un Galaxy S26 Edge remplace le Galaxy S26+ en 2026 est désormais quasi nulle, et il reste incertain si une suite au Galaxy S25 Edge verra le jour.

Aucune explication officielle de l’échec n’a été fournie, mais certains estiment que les utilisateurs ont été réticents à sacrifier l’autonomie pour un design ultra-fin, malgré l’utilisation de matériaux haut de gamme comme le titane. Avec une capacité de batterie de 3 900 mAh, inférieure à celle du Galaxy S25 (4 000 mAh) et bien en deçà du Galaxy S25 Ultra (5 000 mAh), le Galaxy S25 Edge peine à répondre aux attentes des utilisateurs intensifs.