Samsung dévoile officiellement son Galaxy S25 Edge

Samsung a officiellement dévoilé, ce 13 mai à Séoul, son nouveau Galaxy S25 Edge : un smartphone qui mise sur une silhouette d’à peine 5,8 mm pour rompre avec l’épaisseur grandissante des modèles haut de gamme. Cette annonce ouvre la voie à une nouvelle course à la finesse, sans concessions majeures sur les performances ni sur l’expérience utilisateur. Avec le Galaxy S25 Edge, Samsung franchit un nouveau cap : loger un écran de 6,7 ″ dans un châssis de seulement 5,8 mm d’épaisseur pour 163 g. L’objectif est clair : offrir un véritable EDC haut de gamme capable de passer inaperçu dans une poche tout en restant à la hauteur des usages intensifs.

Design & matériaux : finesse sans fragilité

Le cadre en titane de grade 5 s’associe au nouveau verre Gorilla Glass Ceramic 2. Ce duo confère une résistance accrue aux torsions et rayures, essentielle quand on vise l’extrême minceur. Trois finitions mates sont proposées : Noir Absolu, Argent Lunaire et Bleu Arctique. Les flancs quasi plats s’inspirent des tendances actuelles, mais Samsung a adouci les arêtes pour garantir une préhension confortable sur la durée.

Écran : AMOLED 2X « borderless »

La dalle Dynamic AMOLED 2X (QHD+, 1–120 Hz adaptatif) occupe plus de 90 % de la face avant. Les bords réduits et la caméra frontale discrète créent l’illusion d’une surface entièrement dédiée au contenu. La fréquence variable abaisse la consommation quand le taux élevé n’est pas requis, un atout majeur pour compenser la batterie plus compacte.

Crédit image : The Verge

Performance & IA embarquée

Sous le capot, on retrouve le Snapdragon 8 Elite “for Galaxy”, gravé en 3 nm, épaulé par 12 Go de RAM et 256/512 Go de stockage UFS 4.1. Le moteur d’IA de nouvelle génération gère dictée multimodale, traduction visuelle en temps réel et retouche photo sur l’appareil, sans connexion réseau. La chambre à vapeur amincie assure une dissipation thermique comparable à celle des modèles plus épais.

Module photo rationalisé

Samsung opte pour une approche binaire : un capteur grand-angle 200 Mpx (f/1.7, zoom optique 2×) et un ultra-grand-angle 12 Mpx (f/2.2). Sans téléobjectif dédié, le recadrage “in-sensor” jusqu’à 4× et le traitement IA pallient l’absence de zoom longue focale. La caméra avant 12 Mpx assure désormais un suivi du visage en visioconférence.

Crédit image : The Verge

Autonomie & recharge

La batterie de 3 900 mAh constitue la concession la plus visible : Samsung promet jusqu’à 24 h de streaming vidéo. La recharge filaire 45 W et l’induction 25 W réduisent le temps passé près d’une prise. Les optimisations logicielles One UI 7 devront confirmer, à l’usage, l’autonomie « journalière » annoncée.

Crédit image : The Verge

Connectivité & double SIM

5G sub-6/mmWave, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 et puce UWB complètent la fiche technique. La double SIM hybride (nano SIM + eSIM) vise les voyageurs et les utilisateurs pro/perso.

Tarifs, disponibilité et offre de lancement

En Europe, le Galaxy S25 Edge s’affiche à 1 252 € (256 Go) et 1 372 € (512 Go). Jusqu’au 29 mai, la version 512 Go est proposée au prix du modèle 256 Go, et la Fnac descend même à 1 150 € pour ses adhérents. Les premières livraisons interviendront le 30 mai.

Crédit image : The Verge

Quelle place dans une gamme déjà dense ?

Face au Galaxy S25+ (batterie 4 900 mAh, module photo plus complet) et au S25 Ultra, le S25 Edge mise tout sur la compacité. Un pari qui cible les utilisateurs urbains pour qui poids et encombrement priment, quitte à emporter une batterie externe lors des journées exigeantes. Le lancement intervient alors que Samsung vient de reprendre le leadership mondial avec 20 % de parts de marché, devant Apple (19 %). Reste à voir si l’avance se maintiendra jusqu’à l’arrivée, annoncée pour fin 2025, d’un iPhone encore plus fin.