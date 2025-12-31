Kosmera, le constructeur surprise du prochain CES, va dévoiler deux VE spectaculaires

Le CES de Las Vegas reste un terrain de jeu idéal pour les jeunes marques en quête de visibilité. En 2026, un nouveau nom entend bien capter l’attention : Kosmera. Encore largement méconnue, cette marque originaire de Chine fera ses débuts mondiaux avec deux modèles à « énergie nouvelle », une expression qui laisse peu de place au doute quant à leur orientation électrique.

Une hypercar électrique aux specs vertigineuses

Le premier modèle qui devrait être annoncé se positionne clairement dans l’univers de l’hypercar. Kosmera évoque ainsi une puissance culminant à 1 877 chevaux, un chiffre qui la placerait d’emblée parmi les voitures électriques les plus extrêmes du marché. Les premiers visuels suggèrent une silhouette très démonstrative : ailes musclées, aileron arrière imposant et proportions rappelant certaines références européennes du segment, à l’image de la Rimac Nevera.

Technologie avancée et intelligence artificielle embarquée

Sur le plan technique, la marque promet un châssis ultra-léger combinant matériaux composites et pièces métalliques imprimées en 3D, avec un ratio poids/puissance proche du 1:1. Kosmera met également en avant un assistant de conduite dopé à l’intelligence artificielle, capable de projeter en réalité augmentée (affichage tête haute ?) la trajectoire idéale sur circuit.

Une grande berline pour élargir le discours

À côté de cette hypercar radicale, Kosmera présentera une grande berline ou un liftback au positionnement plus conventionnel, pensé cette fois pour un usage routier. Les caractéristiques techniques restent cette fois secrètes, tout comme les ambitions commerciales de la marque. Cette première apparition au CES 2026 vise donc avant tout à installer Kosmera dans le paysage automobile mondial. Ces belles promesses se transformeront-elles en projets industriels concrets ? Il faudra déjà convaincre lors du CES…