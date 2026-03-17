WhatsApp teste la possibilité de discuter sans compte, via un lien chiffré

WhatsApp travaille sur une nouveauté qui pourrait bien attirer de nouveaux utilisateurs, surtout dans les pays où l’app reste moins dominante. Après plusieurs mois d’essais sur Android, Meta commence à activer les « guest chats » (conversations invité) auprès d’un nombre limité de testeurs sur iOS ainsi que sur la version web de la messagerie.

Un chat WhatsApp… sans inscription préalable

Le principe est simple : un utilisateur WhatsApp génère un lien de conversation depuis la section « Inviter un ami », puis le partage par SMS ou via une autre application. La personne invitée n’a pas besoin de compte WhatsApp : en ouvrant le lien, cette dernière rejoint une session sécurisée via WhatsApp Web et peut démarrer un échange.

Chiffrement de bout en bout

Une clé créée pour la session

Selon les informations publiées par WABetaInfo, le mode invité s’appuie sur un identifiant unique généré côté web pour établir la clé de chiffrement. Résultat : la conversation reste en chiffrement de bout en bout, et WhatsApp ne peut pas lire le contenu des messages.

Le revers : toute personne ayant le lien peut entrer

Point important, la discussion ne peut être initiée que par l’invité (il doit accepter les conditions, saisir un nom et lancer le chat), mais quiconque possède le code d’invitation peut potentiellement rejoindre la session (ce qui est un peu le talon d’Achille du procédé). L’interface affiche alors un libellé « (Guest) » et la mention « Non inscrit à WhatsApp ».

Fonction limitée et expiration automatique

Pour l’instant, la fonction de conversation sans compte ne concerne pas les groupes de discussion, les appels audio/vidéo, les messages vocaux, et ne permet pas l’ajout de pièces jointes, stickers ou GIF. Autre contrainte, les conversations invitées expirent après 10 jours d’inactivité.

La fonctionnalité reste pour l’instant cantonnée à quelques bêta-testeurs sur iOS, Android et le web, sans calendrier officiel de déploiement.