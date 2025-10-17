WhatsApp teste une limite de messages sans réponse pour lutter contre le spam

TENDANCES
17 Oct. 2025 • 19:18
Face à la multiplication des messages non sollicités, WhatsApp s’apprête à tester une nouvelle arme pour lutter contre le spam. La messagerie va mettre en place une limite mensuelle sur le nombre de messages qu’un utilisateur ou une entreprise peut envoyer à des contacts inconnus sans recevoir de réponse.

Un compteur de messages sans réponse pour freiner les envois de masse

Le principe est simple : chaque message envoyé sur WhatsApp à un nouveau contact est décompté d’une limite mensuelle, et ce jusqu’à ce que le destinataire réponde. Cette mesure vise directement les comptes qui bombardent des milliers d’utilisateurs sans jamais interagir avec eux. Pour éviter les blocages surprises, une notification d’avertissement s’affichera à l’approche de la limite.

Cependant, le seuil exact de cette limite n’a pas encore été communiqué car WhatsApp est en train de tester différents niveaux. L’entreprise a précisé à TechCrunch que le test serait déployé dans plusieurs pays au cours des prochaines semaines, sans pour autant communiquer une liste. Elle a également tenu à rassurer en indiquant que les utilisateurs moyens ne devraient pas être touchés, la mesure étant spécifiquement conçue pour contrer les spammeurs.

La dernière étape d’une stratégie anti-spam globale

Cette initiative s’inscrit dans une série de mesures prises par WhatsApp pour assainir sa plateforme, devenue plus complexe avec l’ajout des communautés et des outils pour les entreprises. En juillet 2024, l’entreprise avait déjà commencé à tester une limite sur le volume de messages marketing envoyés par les professionnels. Plus récemment, elle a expérimenté une limitation du nombre de messages de diffusion, un test qui a été étendu à plus d’une douzaine de pays, dont l’Inde, l’un de ses plus grands marchés.

L’ajout de cette nouvelle limite basée sur l’absence de réponse marque donc une étape supplémentaire et plus sophistiquée dans la lutte de WhatsApp contre les communications indésirables.

