Apps Mobiles et Tablettes WhatsApp lance une fonction d'IA pour reformuler vos messages
Apps Mobiles et Tablettes

WhatsApp lance une fonction d’IA pour reformuler vos messages

27 Août. 2025 • 22:40
2

WhatsApp a annoncé le lancement d’une nouvelle fonctionnalité d’intelligence artificielle nommée « Writing Help » (aide à la rédaction). Cet outil permet aux utilisateurs de reformuler, corriger ou modifier le ton de leurs messages tout en préservant la confidentialité..

WhatsApp Fonction IA Reformulation Messages

Une IA au service de la rédaction

La fonctionnalité « Writing Help » repose sur la technologie Private Processing de Meta, garantissant que ni Meta ni WhatsApp n’accèdent au contenu des messages originaux ou aux suggestions générées par l’IA. Ainsi, la confidentialité des échanges reste intacte, même lors de l’utilisation de l’outil. Les utilisateurs peuvent obtenir des reformulations dans différents styles : professionnel, humoristique, encourageant ou simplement paraphrasé.

WhatsApp a illustré cette fonction avec un exemple concret. Un message initial, « S’il te plaît, ne laisse pas de chaussettes sales sur le canapé », peut être transformé en versions humoristiques comme : « Ne transforme pas le canapé en cimetière de chaussettes », « Alerte info : des chaussettes repérées en train de se prélasser sur le canapé, merci de les déplacer » ou encore « Hé, ninja des chaussettes, le panier à linge est par là ! ». Ces suggestions visent à rendre les conversations plus engageantes et adaptées au contexte.

Avec cette nouveauté, WhatsApp cherche à inciter ses utilisateurs à privilégier son outil intégré plutôt que des solutions externes comme ChatGPT. Cependant, l’adoption pourrait varier. Si l’IA peut être utile pour certains éléments, son usage pour des messages personnels, comme ceux adressés à des proches, pourrait sembler moins naturel.

Pour utiliser la fonctionnalité, il suffit d’appuyer sur une nouvelle icône en forme de crayon qui apparaît lors de la rédaction d’un message dans l’application. Le déploiement débute dès aujourd’hui en anglais dans certains pays (dont aux États-Unis, avec une expansion prévue à d’autres langues et régions d’ici la fin de l’année 2025.

2 commentaires pour cet article :

