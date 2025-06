WhatsApp ajoute les résumés par IA pour les conversations

WhatsApp, propriété de Meta, déploie une nouvelle fonctionnalité d’intelligence artificielle permettant à Meta AI de résumer vos discussions. Disponible pour l’instant en anglais aux États-Unis, cette option suscite autant d’intérêt que de débats.

Résumé automatique des messages grâce à Meta AI

La nouvelle fonction de WhatsApp s’active en appuyant sur le bouton qui affiche les messages non lus d’une conversation. Au lieu d’afficher les messages, Meta AI génère un résumé sous forme de liste à puces, facilitant la lecture des échanges manqués. Cette option, désactivée par défaut, peut être activée manuellement. Elle utilise le système Private Processing de Meta, conçu pour protéger les données des utilisateurs et empêcher Meta ou des tiers d’accéder aux messages.

Pour les discussions de groupe, l’option « Confidentialité avancée » permet de bloquer l’utilisation des fonctionnalités d’IA par les autres membres. WhatsApp prévoit d’étendre cette fonctionnalité à d’autres pays et langues d’ici la fin 2025.

Une intégration AI qui divise

Meta intensifie l’intégration de l’intelligence artificielle dans WhatsApp. Depuis un an, l’application propose de poser des questions à Meta AI directement dans les conversations et de générer des images en temps réel. Cependant, ces ajouts ne font pas l’unanimité. Certains utilisateurs s’agacent du bouton Meta AI, placé en bas à droite de l’interface, impossible à désactiver ou à supprimer. De plus, la récente annonce de publicités dans l’application a provoqué des critiques, contredisant les promesses initiales des fondateurs de WhatsApp. En Europe, les pubs n’arriveront pas avant 2026.

La technologie Private Processing promet un environnement cloud sécurisé, garantissant que ni Meta ni WhatsApp ou les autres participants d’un groupe ne puissent consulter les résumés générés. Cette mesure vise à rassurer les utilisateurs préoccupés par la confidentialité.