WhatsApp teste un nouvel onglet dédié à l’IA et aux chatbots

WhatsApp expérimente une nouvelle interface pour mettre en avant ses fonctionnalités alimentées par l’intelligence artificielle. Actuellement disponible uniquement via la version bêta sur Android, cette mise à jour ajoute un onglet dédié à l’IA et aux chatbots.

Mise en avant de l’intelligence artificielle dans WhatsApp

WABetaInfo indique que cette réorganisation consacre l’un des quatre onglets de WhatsApp exclusivement à l’IA. Les utilisateurs pourront accéder à une sélection de « personnages IA populaires » pour discuter, ainsi qu’à d’autres éléments organisés par thématique. Par ailleurs, des fonctionnalités supplémentaires, comme des images et des autocollants générés par IA ainsi qu’un outil de recherche utilisant Meta AI, sont également intégrées.

Bien que ces outils d’IA et les chatbots ne soient pas une nouveauté sur WhatsApp, leur mise en avant est une première. Actuellement, ils ne sont accessibles qu’aux utilisateurs des États-Unis et de certains autres pays, avec une sélection limitée de langues. Jusqu’ici, ces fonctionnalités étaient disponibles dans l’onglet principal des discussions, mais cette nouvelle mise à jour vise à leur offrir une plus grande visibilité.

WhatsApp teste également une nouvelle option permettant de créer des personnages IA personnalisés, une fonctionnalité déjà présente sur Instagram via son AI Studio. L’intégration directe dans l’application WhatsApp simplifie ce processus.

Le nouvel onglet pour l’IA sur WhatsApp remplace l’onglet Communautés, mais cette fonctionnalité reste accessible, bien que modifiée. L’accès à la version bêta est limité et il n’est pas encore certain quand cette fonctionnalité sera déployée pour tout le monde dans la version finale.